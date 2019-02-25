На севере Якутии пропали три человека

24 февраля в 16.20 в Службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что в субботу, 23 февраля из села Юрюнг-Хая Анабарского национального улуса в с.Сындасско Красноярского края вышли шесть человек на трёх снегоходах. Во время следования началась пурга, сообщили в Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

Один снегоход с двумя пассажирами доехал до села Сындасско. Два других не доехали до пункта назначения.

24 февраля в 17.30 один из пассажиров второго снегохода вышел на связь и пояснил, что снегоход сломался, он блуждает с 00.00 часов, напарника потерял и пешком пошел в сторону села Юрюнг-Хая. В 18.00 часов его обнаружили и доставили в село. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Судьба третьего снегохода и трёх человек пока неизвестна.

Согласно утвержденному регламенту организован штаб местного звена РСЧС, ведутся поиски наземным путем.

Службой спасения Якутии подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре опытных спасателя из Якутского аэромобильного отряда.

Поиски осложняются изменениями погодных условий: ночью мела метель, шёл обложной снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Сегодня, 25 февраля, погода проясняется.

Организовано взаимодействие с МВД, пожарной частью, администрацией Анабарского улуса.

Ситуация находится на контроле Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.