На севере Якутии произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Булунского района республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт eqalert.ru. Толчки магнитудой 4,4 были отмечены в четырех километрах от села Таймылыр в 04.07 по якутскому времени. «В результате сейсмособытия нарушений жизнедеятельности не зарегистрировано», – сообщили в МЧС РФ по Якутии.

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