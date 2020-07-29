29.07.2020
12:10
166
Экология
На севере Якутии произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Булунского района республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт eqalert.ru.
Толчки магнитудой 4,4 были отмечены в четырех километрах от села Таймылыр в 04.07 по якутскому времени.
«В результате сейсмособытия нарушений жизнедеятельности не зарегистрировано», – сообщили в МЧС РФ по Якутии.
Фото: SakhaLife.ru.
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