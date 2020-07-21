21.07.2020
17:37
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Якутия

На севере Якутии будет жарко

21 июля первый зампред Алексей Колодезников в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание республиканского оперативного штаба по тушению лесных пожаров.   

Напомним, что на 22 июля на территории 12 районов и г. Якутска республики принимаются меры по тушению 26 лесных пожаров, 8 из них локализовано.

На заседании оперштаба заслушана информация руководителей улусов Якутии. В частности, сегодня в Чурапче тушат – 2, в Усть-Алданском улусе за прошедшие сутки ликвидировано – 6, действуют – 4 лесных пожара. В Среднеколымском районе есть 42 термоточки, тушат 2 лесных пожара. Угрозы населенным пунктам нет, на тушение необходимые силы и техника привлечены. 

Подводя итоги заседания, Алексей Колодезников озвучил, что завтра в Батагае (Верхоянский район), Белой Горе (Абыйский район) ожидается 31, а в Чокурдахе (Аллаиховский район) – 30, Среднеколымске – 29 градусов жары.

В связи с этим первый вице-премьер указал держать на усиленном контроле вопрос оперативного тушения лесных пожаров в этих районах.              

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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