На сессии Якутской Гордумы изменены устав города и бюджет

28 апреля состоялась 28-я (очередная) сессия Якутской городской Думы, на которой приняты изменения в Устав города, изменения в городской бюджет, изменения в Правила землепользования и застройки, законодательная инициатива Якутской гордумы по внесению изменений в КоАП РС(Я) и другие вопросы.

Вопрос «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск». По нему с информацией выступил Айаал Ноговицын — начальник Правового департамента Окружной администрации города Якутска. Поправки связаны с изменениями федерального законодательства. Так, в Устав города Якутска вносится такое понятие, как «инициативные проекты». Это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления с целью реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

В Устав Якутска вводится новая «Статья 15.1. Инициативные проекты».

Особенность инициативных проектов в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

В связи с новой формой осуществления местного самоуправления вводятся изменения в порядок опроса граждан и собрания граждан. Для проведения опроса – после введения изменений – может быть использован сайт муниципального образования. В этом случае устанавливается порядок идентификации участников опроса.

Изменения в Устав связаны также с тем, что сход граждан на части территории населенного пункта для решения вопросов самообложения может созываться Якутской городской Думой по инициативе группы жителей численностью не менее 10 человек. То есть теперь можно проводить сход не всего муниципального образования, а его части. А вопросы самообложения –это как раз разовый платёж жителей для решения конкретных вопросов местного значения: благоустройство территорий, ремонт водоснабжения, установка детских площадок, устройство уличного освещения.

Еще одно изменение – органам местного самоуправления предоставлено право по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Возможно, Якутску будут переданы полномочия субъекта Федерации в этой части в связи с возвращением медвытрезвителей.

Следующий рассмотренный вопрос – «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2020 года РЯГД-23-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет города увеличился на 1, 727 млрд рублей, из них трансферт из вышестоящего республиканского бюджета 1, 644 млрд. После уточнения доходы бюджета г. Якутска составят 18, 949 млрд рублей, расходы – 19,729, дефицит 780, 2 млн, или 9,6%.

Расходы увеличиваются по большинству муниципальных программ. В частности, по программе «Культура» — на 1,6 млн рублей, по программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» — на 6,8 млн рублей. На образование будет направлено дополнительно368 млн рублей – в основном на бесплатное горячее питание для начальных классов. А также на ремонт IT-куба по ул.Горького, 98/1, который откроется 1 сентября, и на ремонт здания для инклюзивного детского центра по ул. Клары Цеткин.

По вопросу заместителя Председателя Якутской гордумы Анатолия Кырджагасова о высоком проценте долга пояснения дала начальник Департамента финансов ОА Якутска Ольга Максимова: реальный дефицит такой же, как принимали – 5%. Величина в 9,6% — за счет остатков средств.

Вопрос «О внесении изменений в постановление городского Собрания депутатов г.Якутска от 25 ноября 2003 года ПГС 11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск» рассмотрен в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством, актуализации наименования органов власти, а также уточняется порядок рассмотрения предложений о дополнительных налоговых льготах.

Вопрос «Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2020 год» рассмотрен, отчет принят.

Вопрос «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск»связан в основном с изменением зонирования земельных участков под строительство или для использования в иных целях.

По вопросу «О присвоении и аннулировании наименований элементов улично-дорожной сети на территории городского округа «город Якутск» появились улицы Тараса Десяткина на Даркылахе, проезд Раздольный в квартале «Высшая школа музыки».

Вопрос – «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях».

Изменения связаны с приведением в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях и уточнением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении.

Также рассмотрены вопросы о присвоении классных чинов муниципальным служащим и наградные вопросы. Так, знаком «За заслуги перед Якутском»предлагалось наградить:

— Березовского Анатолия Генриховича, старшего сантехника участка Кильдямцы муниципального унитарного предприятия «Пригородная теплосетевая компания» городского округа «город Якутск»;

— Иванова Вильяма Очировича, доцента кафедры конституционного, муниципального, международного права юридического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»;

— Иванову Ксению Ивановну, ветерана труда, члена Совета ветеранов Центрального округа

— Игнатьева Максима Пантелеймоновича, директора дома культуры «Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой села Тулагино» муниципального бюджетного учреждения «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск»;

— Леверьева Айдана Никифоровича, майора полиции, начальника отделения контроля за частной детективной и охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия);

— Лебяк Клавдию Марксисовну, ветерана труда;

— Семенову Анну Титовну, преподавателя отделения «Народные инструменты» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств села Хатассы» городского округа «город Якутск».

По письму окружной администрации предлагается «за профессионализм, вклад в укрепление законности и правопорядка, многолетнее безупречное исполнение служебного долга наградить Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город Якутск»: — Кульбертинова Николая Ивановича, полковника полиции в отставке».

Данные вопросы приняты сессией.