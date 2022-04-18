На сессии ЯГД рассмотрят налоговые льготы и наградные вопросы

20 апреля состоится 37 очередная сессия Якутской городской Думы, на котором депутаты рассмотрят шестнадцать вопросов. На президиуме была утверждена соответствующая повестка сессии.

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством, предложено внести изменения в Устав городского округа «город Якутск», касающиеся муниципальных служащих и муниципального контроля.

Кроме того, многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми полностью освободят от налога на имущество физических лиц, начиная с 2021г., сроком на пять налоговых периодов. Налоговая льгота установлена по указу Главы республики Айсена Николаева от 30 декабря 2021г.

Председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы Сергей Черных подчеркнул социальную направленность налогообложения и поддержку многодетных семей.

На президиуме также рассмотрели отчет Контрольно-счетной палаты г. Якутска за 2021г. По словам Председателя Контрольно-счетной палаты г. Якутска Руслана Неустроева в прошлом году проведено 33 контрольных мероприятия, составлены 53 акта по проверенным объектам. Общий объем проверенных средств составил 40 млрд. руб.

Контрольно-счетной палатой за отчетный период выявлено 314 фактов нарушений. Нарушения выявлены при формировании и исполнении бюджета, ведении бухгалтерского учета, имеется нецелевое использование средств, нарушения при осуществлении закупок и.т.д. На сегодняшний день 80% нарушений устранено, остальная часть находится на контроле.

Помимо этого, для приведения в соответствие с федеральным, республиканским законом, был рассмотрен вопрос об утверждении порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа г. Якутск.

Вопрос касается повышения заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности, а именно заместителя председателя контрольно-счетного органа и аудитора. При этом, рост заработной платы составит 42%. Для этого из местного бюджета в 2022 г. потребуются дополнительные расходы.

Члены президиума также заслушали отчет МУ МВД России «Якутское» по итогам 2021г. Начальник ведомства Михаил Кондаков отметил увеличение преступности по городскому округу в сфере информационных технологий, краж с банковской карты, дистанционного мошенничества и против половой неприкосновенности.

В Якутске снизилось количество грабежей и разбойных нападений. При этом, общий процент раскрываемости преступлений составляет 59,2%. Начальник МУ МВД России «Якутское» отметил, что сетевой наркомаркетинг стал особо популярен среди подростков.

Среди мигрантов наиболее распространенный вид правонарушений это подделка документов.

На президиуме депутаты также рассмотрели внесение изменений в Правила землепользования и застройки г. Якутска. Главный архитектор г. Якутска Семен Сергеев в качестве примера пояснил, что из-за увеличения количества детей и в условиях плотной застройки предлагают проектировать здания школ до 4 этажей, а ранее разрешалось возводить школы до 3 этажей.

Кроме того, на рассмотрение сессии были направлены вопросы о муниципальном жилищном, земельном контроле на территории г. Якутска.

«SMART — библиотеке» города было предложено присвоить имя якутского писателя Николая Неустроева. В завершении заседания члены президиума согласовали и поддержали кандидатуры для награждения знаком «За заслуги перед Якутском», нагрудным знаком городского округа «город Якутск», а также ведомственными знаками отличия.