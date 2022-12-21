На сессии Гордумы участникам спецоперации установили налоговые льготы

Сегодня, 21 декабря, на сессии Якутской гордумы депутаты во втором чтении одобрили главный финансовый документ Якутска на предстоящие три года.

Бездефицитный бюджет Якутска

Доходы и расходы на следующий год предусмотрены в размере 24,998 млн рублей, в прогнозируемом периоде на 2024 год – 24 992 млн рублей, на 2025 год – 24 925 млн рублей.

Собственные доходы, как налоговые, так и неналоговые, в 2023 году планируются в объеме 10 471 млн рублей с ростом 14% к утвержденному бюджету 2022 года, межбюджетные трансферты утверждены в объеме 14 527 млн рублей.

При этом бюджет Якутска будет сформирован без дефицита, и сохранит свою социальную направленность – большая часть расходов предусмотрена на сферу образования, медицины, развитие дорожной сети, переселение из аварийного жилья и другие социальные расходы.

Налоговые льготы для участников СВО

На последней в этом году сессии депутаты гордумы одобрили налоговые льготы для участников спецоперации, освобождающие их от налога на имущество на период 2022 года.

Как сказал Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов:

Льготы распространяются на все объекты недвижимого имущества, принадлежащих как мобилизованным, добровольцам, так и военнослужащим. Это то немногое, что город Якутск может сделать для поддержки горожан, отстаивающих интересы нашей страны.

Также всем категориям участников спецоперации была установлена налоговая льгота по земельному налогу на период 2022 года.

Премию к знаку «Слава матери» надо увеличить

В Якутске установят мемориальную доску известному якутскому артисту Степану Емельянову – гордума приняла соответствующее решение.

Во время обсуждения вопроса о награждении почетным знаком городского округа «город Якутск» «Слава Матери» депутат Айаан Васильев предложил в будущем увеличить денежную премию в 15 тысяч рублей, которую установили 9 лет назад, и за это время инфляция существенно ее сократила. Коллеги по гордуме поддержали это предложение.

Новая схема одномандатных избирательных округов

Наибольшую дискуссию у депутатов вызвал предпоследний пункт повестки сессии – об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Якутской гордумы.

В наступающем 2023 году ожидаются выборы главы республики, депутатов Ил Тумэна и Якутской гордумы. Как сообщила председатель столичной ТИК Сардана Алексеева, произошло существенное увеличение количества избирателей в округах г. Якутска. В связи с истечением сроков понадобилось утверждение новой схемы избирательных округов.

По словам Сарданы Алексеевой, на 1 июля 2022 г. в Якутске было зафиксировано 221 141 тысяча избирателей, но, конечно, цифра эта будет меняться к выборам 2023 г. Население Якутска постоянно растет. Окончательное число избирателей будет подсчитано непосредственно перед выборами.

У некоторых депутатов вызвало вопросы, почему в одном одномандатном округе Якутска указано количество избирателей меньше заявленной нормы. Были даже высказаны предложения перенести рассмотрение вопроса на следующую сессию.

Депутат Анатолий Кырджагасов на эти сомнения возразил: «Количество избирателей — это живая цифра, которая будет обязательно меняться. Тем более, что закон допускает погрешность». Поддержал его председатель гордумы Альберт Семенов: «Количество избирателей в Якутске возросло на 30 процентов. Мы будем ориентироваться на окончательные данные по избирателям непосредственно перед выборами».

В итоге депутаты приняли предложенную схему одномандатных округов.

Также на этой сессии депутаты приняли прогнозный план приватизации муниципального имущества, изменения в решение о штатной численности Контрольно-счетной палаты Якутска, в правила землепользования и застройки, одобрили присвоение классного чина муниципальному служащему, согласовали кандидатуры для награждения знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере».