На сцене Сахатеатра – спектакль «Женитьба» Н.Гоголя

24 и 25 июня на площадке Саха академического театра имени П.А.Ойунского пройдут дни Национального драматического театра России (Александринского театра) г.Санкт-Петербург. Они станут ярким событием программы первого конгресса национальных театров России, который пройдет в г.Якутске с 22 по 26 июня.

Александринский театр с гастролями нашу столицу посещает уже во второй раз. В 2017 году на сцене Саха театра якутскому зрителю были представлены спектакли «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира, «Солнечный удар» по одноименному рассказу Ивана Бунина и моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина «Охота жить».

А в прошлом году в октябре с деловым визитом приезжала делегация во главе с художественным руководителем Валерием Фокиным и директором Сергеем Емельяновым, где были обсуждены вопросы организации предстоящих гастролей.

«Мы привозим вам один из значительных и очень важных для нас спектаклей «Женитьба». Этот спектакль мы очень ценим и любим. С ним мы объездили очень много городов по стране от Владивостока до Калининграда, также были за рубежом – в Милане, Париже, Хельсинки, Варшаве. Для нас каждые гастроли – это некий профессиональный вызов, как экзамен. Я знаю, что в Якутии любят театр и очень ценят. Надеюсь, что для якутского зрителя спектакль будет интересным событием», – сказал в своем видеоприветствии художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

Сценическая жизнь комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» началась на Александринской сцене 180 лет назад – 9 декабря 1842 года. В 2008 году режиссер Валерий Фокин поставил свою версию спектакля «Женитьба», который в 2009 году стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».Постановка стала одним из самых любимых публикой спектаклем на своей сцене и на гастролях.

В этой постановке режиссер раскрывает острый конфликт, стремящегося сохранить свой личностный мир героя с приобретающей абсурдный, почти балаганный облик, действительностью. Образ открывающегося то снаружи, то изнутри балагана, созданный сценографом Александром Боровским, подчеркивает динамику переходов из мира фантазий Подколесина, устроившегося на удобном, почти «обломовском» диване, во внешний – враждебный и неустойчивый мир, где герой чувствует себя крайне неуверенно.

В спектакле «Женитьба» участвуют: народный артист России Игорь Волков (Подколесин), Иван Ефремов (Кочкарёв, друг Подколесина), Василиса Алексеева (Агафья Тихоновна, невеста), заслуженная артистка России Мария Кузнецова (Фёкла Ивановна, сваха), народный артист России Владимир Лисецкий (Стариков, гостинодворец) и другие.Продолжительность 2 часа 30 минут. Спектакль идет с одним антрактом. Возрастные ограничения: 12+

Дни Национального драматического театра России (Александринского театра) в Якутске организовываются ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно программе «Большие гастроли» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации.

БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН» ПО СЛЕДУЮЩИМ ССЫЛКАМ:

24 июня, 19:00 ч. https://iframeab-pre5643.intickets.ru/seance/12459968/

https://iframeab-pre5643.intickets.ru/seance/12459968/ 25 июня, 19:00 ч.https://iframeab-pre5643.intickets.ru/seance/12459971/

Также билеты можно приобрести в кассе Саха театра (касса работает с 10:00-18:00 без перерыва и выходных) и филармонии Якутии в ТРК «Туймаада». По проекту «Пушкинская карта» дети и молодежь от 14 до 22 лет спектакли могут посетить бесплатно. Справки по телефонам: 34-13-31 (касса), 34-33-40 (администраторы).