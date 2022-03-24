На сцене Саха театра третья премьера марта

Саха академический театр имени П.А.Ойунского 25, 26 и 27 марта в зале «Алампа» представит премьеру спектакля «Бүтэһик малыыппа» («Последняя молитва») по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста «Ночь Гельвера» в постановке молодого режиссера, артиста Саха театра Василия Борисова.

Спектакль впервые был сыгран 25 ноября 2021 года в Москве на III Международном фестивале «Диалоги». Это уникальный и единственный в мире фестиваль, где собираются спектакли с участием двух артистов. Фестиваль учрежден в 2019 году Московским драматическим театром «Человек» при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы. Приглашение и участие в фестивале – это достижение Саха театра, связанное с открытием малых сцен и началом направления камерных спектаклей в театре.

Спектакль «Последняя молитва» был отобран проектом Союза театральных деятелей РС(Я) по поддержке молодых режиссеров и современной якутской драматургии. На фестивале спектакль собрал много зрителей и положительных отзывов. Театральные критики оценили спектакль молодого режиссера очень высоко и пригласили в Москву показать широкому кругу зрителей.

Режиссер Василий Борисов считает пьесу актуальной по всем параметрам и придумал параллельный мир, где живут люди в другом измерении. Этот мир не абстрактный, не из области фантастики, а с переплетениями из реальной жизни и сознанием.

Спектакль затрагивает много острых тем сегодняшней жизни. Одна из них – неизбежность бытия. У режиссера вызывает интерес, как люди проживают жизнь от рождения до смерти. Человечество, как бы долго оно хотело жить, все равно умирает. Может ли человек управлять отведенным ему на жизнь временем или умеет только приспособляться – все равно он не свободен. Философская тема прихода человека к смерти как важный вопрос божественного начала жизни индивида сокрыта некой тайной мистики.

Тема освобождения через умерщвление звучит не только как ответ поступка героини, а как констатация выхода из тотального режима. Название спектакля «Последняя молитва» наводит на мысль, что имеет смысл не только прожитая жизнь, но и смерть как факт борьбы сознания человека за абсолютную свободу.

Главные роли исполняют: Петр Баснаев, заслуженный артист РФ, народный артист РС(Я), Елена Сергеева-Румянцева, заслуженная артистка РФ и РС(Я). Режиссер – Василий Борисов, художник – Михаил Егоров, художник по костюмам – Сардана Федотова, музыкальное оформление – Александр Решетников, световое оформление – Егор Иванов, перевод с польского Татьяны Комоновой, перевод на якутский язык Марфы Семеновой и Якова Титова.

Билеты на спектакли Саха театра можно приобрести на сайте: https://sakhatickets.ru/. По проекту «Пушкинская карта» дети и молодежь от 14 до 22 лет спектакли могут посетить бесплатно. Репертуар на январь месяц, новости и информацию о ключевых событиях Саха театра можете увидеть на телеграмм-канале: https://t.me/sakhatheatre. Справки по телефонам: 34-13-31 (касса), 34-33-40 (администраторы).