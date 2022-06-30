На сцене Саха театра молодые режиссеры России представили эскизы спектаклей

В рамках Первого Конгресса национальных театров России на площадке Саха академического театра имени П.А.Ойунского впервые состоялся режиссерский питчинг, который был организован Александринским и Саха театрами. Мероприятие стало главным и самым долгожданным событием конгресса, где участвовали актеры четырех якутских театров и студенты АГИКИ.

Для проведения питчинга были приглашены молодые режиссеры: из Бурятии Сойжин Жамбалова, Татарстана Гульназ Милкина, Башкорстана Ильшат Мухаднинов и четвертым участником был режиссер Саха академического театра имени П.А.Ойунского Роман Дорофеев, представляющий Республику Саха (Якутия).

Что такое режиссерский питчинг? По словам ответственного секретаря, созданной в этом году Ассоциации национальных театров России, известного театрального критика Андрея Пронина – это постановка эскиза спектакля, нацеленная на суд экспертов и представителей национальных театров с надеждой на приглашение молодых режиссеров на постановку в другие театры.



Ассоциация национальных театров России придумала эту программу с целью обновления репертуара театрального искусства страны путем привнесения в процесс развития национальных культур. Таким образом, у театров – членов ассоциации, появится возможность создания спектакля, основанного на национальном материале другого народа, что не только расширит их репертуарную палитру, но будет способствовать укреплению культурных связей национальных театров России и процессу взаимного художественного проникновения культур.

22 июня в г. Якутск прибыли режиссеры. После официального представления и знакомства друг с другом актеры Саха, Русского, Нюрбинского театров, Театра юного зрителя и студенты АГИКИ участвовали в кастинге и постановке эскизов спектаклей. За три дня режиссеры поставили эскизы, а 25 июня уже представили перед экспертами и участниками конгресса. С нашей стороны за проведение питчинга ответственным был определен Саха театр. Как отметили организаторы, коллектив справился с поставленной задачей достойно. Современный формат презентации задумки спектакля очень понравился театральному сообществу Якутии и самим молодым режиссерам. А якутские актеры получили колоссальный опыт от участия в таком ответственном, масштабном проекте и были заряжены позитивной энергией от совместной творческой работы.



Презентация замыслов спектаклей прошла успешно. Зрители посмотрели эскизы спектаклей «Старая деревня под лунной горой» современного автора Бурятии Ольги Ранжиловой-Ломбоевой, режиссера Сойжин Жамбаловой, булгарской поэмы «Сказание о Юсуфе Прекрасном» Кул Гали, режиссера Гульназ Минкиной, «На кисельном берегу» яркой представительницы современной русскоязычной драматургии Башкортостана Ангизы Ишбулдиной, режиссера Ильшата Мухутдинова и «Эдип» Софокла, режиссера Романа Дорофеева, где через состояние шамана, архаический строй речи передается дух древнегреческой трагедии.



В конце следует отметить, что благодаря режиссерскому питчингу Первый Конгресс национальных театров России приобрел творческое содержание и перспективы объединения молодых талантов по всей стране. Как подчеркнул председатель Ассоциации национальных театров России Валерий Фокин, обновление театрального процесса России произойдет благодаря национальным театрам, которые пропитаны традициями и культурой своего народа. И мы рады, что новый процесс стартует с земли Олонхо!



