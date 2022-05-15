На сцене Дома дружбы блистали волшебники Танца

14 мая в Доме дружбы народов состоялся праздничный концерт в честь 35-летия Образцового коллектива РФ, Народного коллектива РС(Я), ансамбля эстрадного танца «Сюрприз». На сцене блистали волшебники Танца, отражая в отточенных движениях краски ярких эмоций. Потрясающая энергетика и неподдельная искренность сюрпризовцев и их друзей оставили восторженные впечатления в сердцах собравшихся зрителей.

Основателем и бессменным руководителем ансамбля «Сюрприз» является Ирина Егорова, заслуженный работник культуры РС(Я), отличник образования РС(Я), обладатель почетного знака «Гражданская доблесть», знака «Дружбы народов» и знака «Почетный работник Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского». Ирине Андроновне помогают Екатерина Егорова, Диана Посельская и Виктория Дьяконова, педагоги коллектива, отличники культуры РС(Я), выпускницы ансамбля «Сюрприз», избравшие хореографию своим жизненным путем.

За 35 лет в коллективе занималось более 1000 участников, поставлено более сотни танцев, создано более 40 сольных концертных программ, танцевальных спектаклей и авторских проектов, осуществлено 31 путешествие за границу, получено более 200 наград.

Желаем ансамблю «Сюрприз» творческого долголетия, вдохновения и новых громких побед!