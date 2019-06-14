На Сангарской нефтебазе обеспечат своевременную приемку нефтепродуктов

Руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ встретился с директором Сангарской нефтебазы Иваном СКУДИНЫМ.

В ходе встречи директор нефтебазы отчитался о текущей деятельности филиала компании и рассказал о состоянии объектов нефтебазы. В первую очередь необходимо обновление и реконструкция имеющихся емкостей, из-за большого износа резервуарного парка, требуется проведение работ по устранению предписаний по пожарной безопасности и завершение установки видеонаблюдения.

Виктор Лебедев подчеркнул, что план завоза нефтепродуктов на Сангарской нефтебазе должен быть выполнен. В навигацию 2019 года на компания планируется завоз речным транспортом более тысячи тонн нефтепродуктов для нужд Кобяйского района. Руководитель компании поручил обеспечить бесперебойную и своевременную выгрузку судов с нефтепродуктами.

Сангарская нефтебаза является основной перевалочной базой газоконденсатного топлива для отопительных нужд ГУП «ЖКХ РС(Я)». Стоит отметить, что предприятие нарастило большую сумму задолженности перед АО «Саханефтегазсбыт» и принимает меры для погашения долга. Тем не менее АО «Саханефтегазсбыт» продолжает работу с ГУП «ЖКХ РС(Я)» по доставке нефтепродуктов.