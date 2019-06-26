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На самой важной станции Якутии

Железнодорожная станция Нижний Бестях — конечная на сегодня точка Амуро-Якутской магистрали. Движение грузовых составов здесь открыто с 2014 года.

С тех пор на грузовых путях станции работа кипит в любой день и любую погоду, и в праздники, и в выходные, а порой и по ночам.У поездов, как известно, выходных не бывает, а есть только расписание.

На путях

На грузовых путях рядами стоят составы, с них цепляют контейнеры на крюки автокранов рабочие- стропальщики,снуют туда и обратно небольшие погрузочные машины, единым слаженным механизмом разгружают вагоны бригады грузчиков.

В очереди грузовые автомобили и фуры — одни из них поедут на склады, у других впереди сотни километров пути во все концы не охваченной железной дорогой республики.

Работа на этом участке — важное звено большого, стратегического дела — «северного завоза». Нашим гидом на погрузочно-разгрузочной площадке станции Нижний Бестях стал заместитель исполнительного директора компании по грузовой и коммерческой работе ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Александр Кезля.

Александр Фёдорович —потомственный железнодорожник, второго такого человека, который знал бы о станции Нижний Бестях буквально всё, не найти. Он работал здесь, когда она строилась, был её первым начальником, сегодня в его масштаб деятельности входят все грузовые площадки на станциях ЖДЯ,среди которых станция Нижний Бестях—ключевой узел логистической компании «Ассоциация строителей АЯМ».

Как река уступила рельсам

«До недавних пор,—рассказывает Александр Кезля,— было два основных направления «северного завоза» — речное и смешанное железнодорожно-автомобильное. Львиную долю крупнотоннажных промышленных грузов перевозили речной навигацией. Но речная навигация по главной водной магистрали— реке Лене — сегодня переживает не лучшие годы.

Если раньше по реке ходили караваны судов, сейчас даже отдельные «дальнобои» — редкость. Река в верховьях обмелела, а железнодорожный транспорт с открытием железнодорожных грузоперевозок до Нижнего Бестяха обогнал по мобильности и снижению затрат на перевозки не только речную навигацию, но и даже автомобильный транспорт».

Положительная динамика

К примеру, перевозка грузов с переработкой через станцию Нижний Бестях почти в два раза дешевле по многим номенклатурным позициям, чем перевозка автомобильным транспортом со станции Беркакит, и на 30–50% дешевле, чем перевозка грузов по смешанной ж/д и автосхеме Беркакит – Томмот – Якутск.Заказчики это поняли сразу, и на сегодня основной поток грузов народнохозяйственного значения в Якутию обрабатывается на станции Нижний Бестях.

Причём динамика положительная и растёт с каждым годом. К примеру, если в первые 5 месяцев 2018 года компанией переработано 1497 вагонов народнохозяйственных грузов, то в текущем— уже 2206 вагонов. Неплохо обстоят дела и с контейнерными перевозками: в прошлом году на этот период было обработано 3728 контейнеров, в 2019 году – 3950.

Что радует — идёт не только завоз грузов в республику, но и загрузка вагонов, уходящих от нас. Через «Ассоциацию строителей АЯМ» с недавнего времени осуществляется завоз материалов для Нежданинского ГОКа. Назад через данное предприятие отправляется руда цветных металлов до станции Лесосибирск. Свою продукцию – цемент – правда, со станции Кердем отправляет АО ПО «Якутцемент». Есть и другие контрагенты.

 

Нелёгкий труд

Мы идём вдоль железнодорожных путей — с одной стороны идёт разгрузка вагона с мукой, с другой стороны бригада перегружает состав с металлическими болванками. Мастера погрузки вяжут их пучками, как карандаши, 25- тонный кран с лёгкостью перекладывает их в грузовой автомобиль. В третьем вагоне механический погрузчик цепляет сразу целые штабеля сухой строительной смеси. Её пришло много, в разгаре строительный сезон, а в этом составе как минимум на высотный дом, а то и микрорайон.

«Труд на грузовой не из легких, — объясняет мне Александр Фёдорович. — Особенно неквалифицированный, у грузчиков, оплата сдельная, у нас работают бригады из соседнего села Павловск, Нижнего Бестяха, есть даже ребята из Майи».

В перерыве общаюсь с парнями, по бугристым от мышц рукам и жилистым спинам видно, что это опытные грузчики. Курят, смеются, один из них говорит напрямую: «В деревне, особенно зимой, с трудоустройством неважно, а здесь я знаю, что, отработав положенное, точно получу зарплату. Причём неплохую для нашего села».

«Как работодатель наша компания «Ассоциация строителей АЯМ», — поясняет Александр Кезля, — открыладля окрестных населённых пунктов и заполнила немало других штатных вакансий —это и водители грузовых машин, кранов, спецтехники, мастера погрузки, приемосдатчики груза и другие».

От навигации до ледовой переправы

«Работа у нас идёт круглый год, — продолжает он. — Самые напряжённые периоды связаны с рекой перед закрытием переправы весной и навигации осенью. Грузы, в первую очередь продукты питания, идут большим потоком. А в межсезонье грузопоток падает, можно выходить в отпуска.

Хотя грузопоток не прекращается, идёт работа на правобережные улусы, создаются складские запасы — компания располагает внушительной базой, открытыми площадками, большими и малыми складами».

Я прощаюсь с грузовой,  место, где ещё 20 лет назад стояла тайга, а сегодня вырос важнейший транспортно-логистический узел республики.

Справка

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станциях Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы (28 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласского районов. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях в цепочку основных звеньев включена и перевозка грузов водным транспортом.

Источник: Аламжи БУДАЕВ.
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