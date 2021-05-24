24.05.2021
16:00
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Экология
На рыбзаводе в Якутии начато разведение красной рыбы
В апреле этого года из племенного форелеводческого завода «Адлер» Краснодарского края была завезена оплодотворенная икра форели.
«В мае прошел выклев личинки, в настоящее время идет переход на активное питание. Весь процесс по инкубировании, выклеву и подращиванию проведен силами сотрудников рыбзавода», — сообщил директор рыбоводного завода Василий Черепанов.
Разведение форели в условиях Якутии проводится опытно-экспериментальным способом на Чернышевском рыбоводном заводе. Следует отметить, что в последние годы специалисты Чернышевского рыбоводного завода повышают свою квалификацию в ведущих рыбоводных заводах страны, и проводят много работы по расширению разводимых видов рыб.
Фото: Пресс-служба минэкологии Якутии.
Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии.
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