На рыбзаводе в Якутии начато разведение красной рыбы

В апреле этого года из племенного форелеводческого завода «Адлер» Краснодарского края была завезена оплодотворенная икра форели.

«В мае прошел выклев личинки, в настоящее время идет переход на активное питание. Весь процесс по инкубировании, выклеву и подращиванию проведен силами сотрудников рыбзавода», — сообщил директор рыбоводного завода Василий Черепанов.

Разведение форели в условиях Якутии проводится опытно-экспериментальным способом на Чернышевском рыбоводном заводе. Следует отметить, что в последние годы специалисты Чернышевского рыбоводного завода повышают свою квалификацию в ведущих рыбоводных заводах страны, и проводят много работы по расширению разводимых видов рыб.