На русофобию польского премьера ответ будет дан незамедлительно — Губарев

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в парламенте Виктор Губарев дал комментарий о мировом кризисе, вызванном ситуацией на Украине — сообщает Сетевое издание «Саха Парламент».

«Углубляющийся мировой кризис знаменует новый этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России жесткий вызов. Против нашей державы, всего русского мира развернута полномасштабная война. На все это нужен продуманный, жесткий ответ», — сказал Виктор Губарев.

Народный депутат Якутии отметил, что на этот счет Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, разъясняя сегодняшнюю ситуацию, неоднократно выступал и высказывал предложения от Коммунистической партии, требующих неотложного решения.

Одно из них в эти дни прозвучало в ответ на цинично откровенное высказывание польского премьера. Геннадий Андреевич определил это как образец отвратительной русофобии.

«Как можно оставить без ответа слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в интервью британской газете «Телеграф». Он сказал: «Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Нам недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную идеологию. На что Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался: «Это абсолютно омерзительное высказывание, показывающее всю глубину ненависти нынешней польской верхушки к России», — отметил парламентарий.

Виктор Губарев напомнил, что Запад во главе с США уже предъявил России более 8000 санкций различного характера, объявил гибридную войну. Информационной войной занимаются сотни тысяч пропагандистов, которые ежедневно искажают суть дела, представляя Россию агрессором.

«В данном случае уже неоднократно на этот счет Геннадий Андреевич говорил, что не Россия начала войну, Россия ее закончит», — подчеркнул вице-спикер якутского парламента.

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