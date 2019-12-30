На руководителя ЧОП в Усть-Майском районе завели административку

В Усть-Майском районе руководитель частного охранного предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Прокуратура Усть-Майского района внесла в адрес директора ООО ЧОП «Сфинкс» представление, а также инициировала возбуждение в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора).

При изучении трудового договора между директором и гражданином, согласно которому последний был принят на работу в качестве охранника, прокурор обнаружил многочисленные нарушения.

В нарушение ТК в трудовом договоре не отражены размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, условия, определяющие в необходимых случаях характер работы, конкретная дата произведения выплаты заработной платы, не отражены условия труда на рабочем месте, время отдыха работника, а также условия об обязательном социальном страховании работника.

Аналогичные нарушения выявлены и в других трудовых договорах, заключенных между работодателем и работниками.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены путем приведения в соответствие с требованиями закона трудовых договоров, заключенных с работниками, работодатель привлечен к административной ответственности.