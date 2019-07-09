На руководителя ансамбля «Сээдьэ» завели уголовное дело

В Нижнеколымском районе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя эстрадно-фольклорного ансамбля.

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный эстрадно-фольклорный ансамбль народов севера Республики Саха (Якутия) «Сээдьэ» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

В период времени с 01.01.2017 по 31.12.2018 директор ансамбля, используя свое служебное положение в личных корыстных целях, создавая видимость перед Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) о функционировании ансамбля «Сээдьэ», составлял отчеты с заведомо ложными сведениями о проведенных концертах и концертных программах, а также составлял табели учета использования рабочего времени, куда вносил заведомо ложные сведения о проработанном времени на себя и на третьих лиц, фиктивно трудоустроенных им в ансамбль, которые фактически в нем не работали, об исполнении ими должностных обязанностей, далее заверял своей подписью и печатью ансамбля «Сээдьэ», после чего направлял для начисления заработной платы.

В результате всем числящимся работникам, в том числе фактически не работающим, на основании указанных фиктивных табелей учета использования рабочего времени, ежемесячно выплачивалась заработная плата, часть из которых эти лица отдавали директору.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Нижнеколымского района.