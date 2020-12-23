На руднике Гросс запущен пилотный проект «Мобильное ТОРО»

На золотодобывающем руднике Гросс (входит в состав международной компании Nordgold) запущен в работу пилотный проект «Мобильное ТОРО», позволяющий повысить эффективность процессов, связанных с организацией и проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.

«Мобильное ТОРО» — это мобильные терминалы диагностики, которые позволяют более оперативно и полно передавать механикам данные о текущем техническом состоянии техники.

«Новые терминалы диагностики помогут повысить качество выполняемых работ и обеспечат более качественную подготовку к техническому обслуживанию. Они позволяют наладить более оперативную и полную передачу специалистам данных о текущем техническом состоянии горного оборудования, что даст нам возможность эффективнее подготовиться к ремонтам и техническому обслуживанию, провести их более эффективно и в более сжатые сроки. Например, если сотрудник технического надзора видит неисправность, то может прямо на месте занести в приложение информацию о ней. В свою очередь, это позволит механикам быстро реагировать и устранять неисправности, и накапливать исторические данные о техническом состоянии оборудования», — пояснил Константин Алексеенко, инженер SAP отдела планирования ремонтов СТОРО рудника Гросс.

Благодаря «Мобильному ТОРО» также удастся уйти от части бумажной работы, ведь все можно посмотреть и узнать в приложении. Для каждого сотрудника технического надзора создана учетная запись, в приложении он может посмотреть, какое задание ему необходимо выполнить. На экране терминала отображается информация об оборудовании, что именно нужно сделать, какие замечания были внесены ранее. При этом начало работ и их завершение механики будут отмечать в устройстве самостоятельно, также механик будет видеть за какое время было выполнено задание и его результат.

«Сегодня приложение «Мобильное ТОРО» настроено, готово к работе. Наши сотрудники, механики, инженеры по надежности оборудования, инженеры по планированию ремонтов отдела планирования ремонтов СТОРО завершают обучение работе с мобильными терминалами», — подытожил К. Алексеенко.

Всего в рабочий процесс запущено 5 терминалов диагностики. В случае успешного тестирования и внедрения данного процесса, компания инвестирует средства в приобретение дополнительных терминалов.