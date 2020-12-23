23.12.2020
13:30
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Экономика

На руднике Гросс запущен пилотный проект «Мобильное ТОРО»

На золотодобывающем руднике Гросс (входит в состав международной компании Nordgold) запущен в работу пилотный проект «Мобильное ТОРО», позволяющий повысить эффективность процессов, связанных с организацией и проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.

«Мобильное ТОРО» — это мобильные терминалы диагностики, которые позволяют более оперативно и полно передавать механикам данные о текущем техническом состоянии техники.

 «Новые терминалы диагностики помогут повысить качество выполняемых работ и обеспечат более качественную подготовку к техническому обслуживанию. Они позволяют наладить более оперативную и полную передачу специалистам данных о текущем техническом состоянии горного оборудования, что даст нам возможность эффективнее подготовиться к ремонтам и техническому обслуживанию, провести их более эффективно  и  в более сжатые сроки. Например, если сотрудник технического надзора видит  неисправность, то может прямо на месте занести в приложение информацию о ней. В свою очередь, это позволит механикам быстро реагировать и устранять неисправности, и накапливать исторические данные о техническом состоянии оборудования», — пояснил Константин Алексеенко, инженер SAP отдела планирования ремонтов СТОРО рудника Гросс. 

Благодаря «Мобильному ТОРО» также удастся  уйти от части бумажной работы, ведь все можно посмотреть и узнать в приложении. Для каждого сотрудника технического надзора создана учетная запись, в приложении он может посмотреть, какое задание ему необходимо выполнить.  На экране терминала отображается информация об оборудовании, что именно нужно сделать, какие замечания были внесены ранее. При этом начало работ и их завершение механики  будут отмечать в устройстве самостоятельно, также  механик будет видеть за какое время было выполнено задание и его результат.

«Сегодня приложение «Мобильное ТОРО» настроено, готово к работе. Наши  сотрудники,  механики, инженеры по надежности оборудования, инженеры по планированию ремонтов  отдела планирования ремонтов СТОРО завершают обучение работе с мобильными терминалами», — подытожил К. Алексеенко.

Всего в рабочий процесс запущено 5 терминалов диагностики. В случае успешного тестирования и внедрения данного процесса, компания инвестирует средства в приобретение дополнительных терминалов.

Фото: ООО «Нерюнгри-Металлик»
Источник: ООО «Нерюнгри-Металлик»
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