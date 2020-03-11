На родине Айыы Уола организовали школу пения

Руководитель ансамбля «Тойук» ДДН им. А.Е.Кулаковского Галина Федорова организовала школу пения имени Айыы Уола на родине певца — в селе Улахан-Аан Хангаласского улуса.

С 3 по 7 марта во всех классах Мальжагарской СОШ №2 прошли мастер-классы по песням мелодиста Александра Самсонова – Айвы Ушла.

1 из 2

Александр Самсонов – Айыы Уола — якутский певец, автор и исполнитель более 30 песен, включенных в два альбома.

Родился в Хангаласском улусе. В конце 90-х звезда молодежи. Ушел из жизни на пике славы в 20 лет.