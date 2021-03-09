На ретро-выставке в Якутске показали наперстки XIX века
Ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает на ретро-выставку «Винтаж», посвященную Международному женскому дню.
Здесь представлены коллекции признанных коллекционеров:
— часы, духи, кремы и пудреницы руководителя группы коллекционеров Республики Саха (Якутия) Семеновой Эльвиры Николаевны – Тускулааны;
— значки, брошки 1960-1970 гг. коллекционера Иванова Георгия Ивановича;
— бабочки коллекционера Ючюгяевой Дарии Дмитриевны;
— изюминкой выставки являются наперстки XIX века коллекционера Старостиной Варвары Капитоновны – Абыйа. Впечатляющие находки обнаружены при раскопках в Чурапчинском улусе. Кроме этого, Абыйа представила брошки, сумки, бижутерию, бусы, шляпы, духи.
Также представлены:
— открытки, сумки, кошельки, чулки, бигуди, шкатулка «Кремль» из частной коллекции Стрекаловской Ирины Егоровны;
— ридикюль, сумочки из открыток из частной коллекции Еремеевой Татьяны Еремеевны;
— шкатулка, сумка клатч 1970-х гг. из частной коллекции Потаповой Азалии Алексеевны.
Посетители увидят поистине уникальные вещи. Например, набор «Малахитовая шкатулка» — красивая коробочка с тремя флаконами духов «Сапфир», «Алмаз», «Аметист». Он выпускался московской фабрикой «Новая заря». Другое парфюм той же фабрики — знаменитые в советское время духи «Красная Москва». В 1925 г. на Всероссийской хозяйственной выставке фабрика представила духи в красной упаковке. Аромат «Красной Москвы» долгие годы был постоянным спутником советских женщин, символом тайны, знаком элегантности и женственности. Каждый экспонат – история, целая жизнь.
Выставка работает до 21 марта в фойе Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Вход свободный.
+7 (999) 174-67-82