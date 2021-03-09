На ретро-выставке в Якутске показали наперстки XIX века

Ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает на ретро-выставку «Винтаж», посвященную Международному женскому дню.

Здесь представлены коллекции признанных коллекционеров:

— часы, духи, кремы и пудреницы руководителя группы коллекционеров Республики Саха (Якутия) Семеновой Эльвиры Николаевны – Тускулааны;

— значки, брошки 1960-1970 гг. коллекционера Иванова Георгия Ивановича;

— бабочки коллекционера Ючюгяевой Дарии Дмитриевны;

— изюминкой выставки являются наперстки XIX века коллекционера Старостиной Варвары Капитоновны – Абыйа. Впечатляющие находки обнаружены при раскопках в Чурапчинском улусе. Кроме этого, Абыйа представила брошки, сумки, бижутерию, бусы, шляпы, духи.

Также представлены:

— открытки, сумки, кошельки, чулки, бигуди, шкатулка «Кремль» из частной коллекции Стрекаловской Ирины Егоровны;

— ридикюль, сумочки из открыток из частной коллекции Еремеевой Татьяны Еремеевны;

— шкатулка, сумка клатч 1970-х гг. из частной коллекции Потаповой Азалии Алексеевны.

Посетители увидят поистине уникальные вещи. Например, набор «Малахитовая шкатулка» — красивая коробочка с тремя флаконами духов «Сапфир», «Алмаз», «Аметист». Он выпускался московской фабрикой «Новая заря». Другое парфюм той же фабрики — знаменитые в советское время духи «Красная Москва». В 1925 г. на Всероссийской хозяйственной выставке фабрика представила духи в красной упаковке. Аромат «Красной Москвы» долгие годы был постоянным спутником советских женщин, символом тайны, знаком элегантности и женственности. Каждый экспонат – история, целая жизнь.

Выставка работает до 21 марта в фойе Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Вход свободный.