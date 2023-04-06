На ремонт старого здания школы №12 направят 37 млн рублей

На ремонт старого здания школы №12 в пригороде Якутска направят 37 млн рублей

Масштабный ремонт с заменой кровли в старом здании школы 12 в пригороде Якутска будет проведен по федеральной программе капремонта. Работы стартуют в этом месяце. Об этом сообщил директор школы Михаил Уйгуров.

В школе отремонтируют кровлю, фасад, заменят полы, окна и двери. Также будет заново установлена пожарная сигнализация. Подрядчики рассчитывают закончить работы в августе текущего года. В отремонтированном здании разместятся учащиеся 1-4 классов.

Сейчас все дети учатся в новом трехэтажном дополнительном здании на 326 мест, которое было введено в январе текущего года. «Ввод дополнительного здания, которое построено по поручению Главы Якутии Айсена Николаева, позволил нам начать масштабный ремонт старого здания школы на 120 мест. Сейчас даже не верится как мы там все умещались» – говорит директор.

После завершения ремонта с 1 сентября школа перейдет на односменное обучение: в отремонтированном здании разместятся учащиеся 1-4 классов, в новом дополнительном здании – старшеклассники.

Напомним, что всего в этом году в Якутии по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» обновят 57 объектов в 26-ти районах, из них 15 объектов расположены в арктической зоне.



