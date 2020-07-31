На реке в Якутии снова разлилась нефть

«На месте происшествия установлен на берегу теплоход, состыкованный с насосной станцией на причале. Обнаружены пятна нефтепродуктов на поверхности воды реки Алдан. Составлен акт обследования, получены показания свидетелей. Произведен отбор проб воды для дальнейшей экспертизы. Возбуждено административное дело, ведется расследование», – сообщается на сайте минприроды.

29 июля в Томпонскую инспекцию государственного экологического надзора поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в реку Алдан под поселком Хандыга.

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