31.07.2020
16:00
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Экология

На реке в Якутии снова разлилась нефть

29 июля в Томпонскую инспекцию государственного экологического надзора поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в реку Алдан под поселком Хандыга. 

«На месте происшествия установлен на берегу теплоход, состыкованный с насосной станцией на причале. Обнаружены пятна нефтепродуктов на поверхности воды реки Алдан. Составлен акт обследования, получены показания свидетелей. Произведен отбор проб воды для дальнейшей экспертизы. Возбуждено административное дело, ведется расследование», – сообщается на сайте минприроды.

Фото: Томпонская инспекция ГЭН
Источник: Томпонская инспекция ГЭН
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