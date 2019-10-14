На реке Лена завершаются дноуглубительные работы

Дноуглубительные работы на реке Лена в районе водозаборных и водоочистных сооружений столицы республики завершатся до 18 октября. Работы начались 28 сентября и ведутся круглосуточно с помощью двух земснарядов «Витим» и «Вилюй».

В нынешнем году из-за низкого уровня воды в реке на территории Якутска и Жатая был введен режим ЧС межмуниципального характера, возникла угроза бесперебойного и качественного водоснабжения населения. Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ по РС(Я) 27 сентября в полном объеме завершила дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы. 18 октября закончатся дноуглубительные работы в районе Якутска.