14.10.2019
17:26
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Якутия

На реке Лена завершаются дноуглубительные работы

Дноуглубительные работы на реке Лена в районе водозаборных и водоочистных сооружений столицы республики завершатся до 18 октября. Работы начались 28 сентября и ведутся круглосуточно с помощью двух земснарядов «Витим» и «Вилюй».  

В нынешнем году из-за низкого уровня воды в реке на территории Якутска и Жатая был введен режим ЧС межмуниципального характера, возникла угроза бесперебойного и качественного водоснабжения населения. Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ по РС(Я) 27 сентября в полном объеме завершила дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы. 18 октября закончатся дноуглубительные работы в районе Якутска.

«Перевозка топлива идет без сбоев. Нам предстоит разработать водоподводящие прорези на реке Лене в целях стабильного обеспечения водой населения города», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Эдуард Пихтин.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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