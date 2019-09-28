28.09.2019
15:18
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Происшествия

На реке Лена столкнулись два парома

Вчера вечером на реке Лена столкнулись два парома. Пострадал один человек — работник одного из паромов.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте  Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения на реке Лена двух грузовых теплоходов.

По предварительным данным, 27 сентября 2019 года в 22 часа 40 минут по местному времени на левом берегу реки Лена произошло столкновение теплохода «СПН-865», следовавшего по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» с теплоходом «СПН-858», следовавшего по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту теплоходов находились автотранспортные средства.

В результате происшествия пострадал один человек из числа работников парома. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Теплоход «СПН-858» получил повреждения носовой части.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: ВССУТ СК РФ
Источник: ВССУТ СК РФ
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