Вчера вечером на реке Лена столкнулись два парома. Пострадал один человек — работник одного из паромов.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения на реке Лена двух грузовых теплоходов.

По предварительным данным, 27 сентября 2019 года в 22 часа 40 минут по местному времени на левом берегу реки Лена произошло столкновение теплохода «СПН-865», следовавшего по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» с теплоходом «СПН-858», следовавшего по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту теплоходов находились автотранспортные средства.

В результате происшествия пострадал один человек из числа работников парома. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Теплоход «СПН-858» получил повреждения носовой части.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

