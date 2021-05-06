На реках Якутии все еще сохраняется ледостав

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На территории Республики Саха (Якутия) на всех реках ледостав.

На реках Лена, Алдан и Вилюй и их притоках наблюдается повышение уровней воды с интенсивностью от 2 до 10 см.

Активная фаза ледохода проходит по территории Иркутской области.

Нижняя кромка ледохода находится в районе н.п. Улькан Казачинско-Ленского района (в 141 км выше по течению от г. Киренск). До границы с Республикой Саха (Якутия) остается 583 км.

Верхняя кромка ледохода – в районе н.п. Марково, (в 163 км выше по течению от г. Киренск). Расстояние до Республики Саха (Якутия) – 605 км.

Протяженность ледохода составляет 22 км, за сутки ледоход продвинулся на 17 км.

На средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью 5-15 см за сутки, ледостав с торосами, на участке Витим – Пеледуй – вода на льду.

Ориентировочная дата подхода кромки ледохода к территории Республики Саха (Якутия) – 9-10 мая 2021 года, что на 1-2 дня позже среднемноголетних сроков.

На реке Олекма (правый приток реки Лена)

В верхнем течении реки, на территории Читинской области, начался ледоход на 2 суток раньше нормы.

На участке Джикимда – Куду – Кюель Олекминского района лед потемнел, вода на льду, наблюдается повышение уровней воды на 5-15 см.

— р. Чара (левый приток р. Олекма) на территории Читинской области вода течет поверх льда.

— у г/п Токко Олекминского района (122 км до устья) ровный ледостав, уровень воды 261 см (+9 см за сутки), при критическом 870 см.

9-11 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда – Куду – Кюель, что близко к средним многолетним срокам.

На р. Тяня у н.п. Тяня Олекминского района (правый приток р. Токко)

В пределах Олекминского района наблюдается повышение уровня воды, отмечаются закраины.

8-9 мая у н.п. Тяня ожидается ледоход, что на сутки – двое позже нормы.

На реке Витим (правый приток р. Лена)

В верхнем течении реки, на территории Читинской области, наблюдаются подвижки льда, разводья.

На участке Бодайбо — Мама Иркутской области закраины, вода на льду, суточный рост составляет 3-5 см.

На реке Алдан

На всем протяжении реки Алдан и его притоках суточный рост уровня воды составляет 5-40 см, ледостав, вода на льду, закраины.

На реке Тимптон (правый приток реки Алдан), в верховьях, наблюдается вода на льду, суточный рост составил 20-25 см.

вскрытие р. Алдан у г/п Томмот ожидается 10-11.05.21г.

На реке Амга

На всем протяжении реки Амга отмечается подьем уровня воды с интенсивностью 5-12 см за сутки, закраины и вода на льду.

— у г/п Буяга на территории Алданского района закраины (+1 см за сутки),

— у н.п. Амга Амгинского района закраины (+12 см за сутки)

на участке Буяга – Амга 7-8 мая ожидаются подвижки льда, вскрытие реки на этом участке – 9-11 мая.

На реке Вилюй

В пределах Сунтарского и Нюрбинского районов наблюдается суточный рост уровней воды с интенсивностью 5-40 см, вода на льду, ледостав.

вскрытие реки на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 12-17 мая.

На реке Яна

В верховьях наблюдается вода на льду, суточный подъем составляет 5-10 см

На реке Индигирка

В верховьях наблюдается вода на льду, суточный подъем составляет 5-10 см

На реке Колыма сохраняется зимний режим.