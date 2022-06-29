На реках Якутии прибывает вода

На участке р. Лена Витим – Нюя отмечаются спады уровней воды до 0,4 м за сутки. На участке Мача — Солянка сформировался максимум дождевого паводка, общий рост составил 2,4-3,0м. На участке Покровск – Кангалассы повышение уровня продолжится до 1- 3 июля, дополнительный рост составит 0,4 – 0,7 м. В ближайшие двое – трое суток повышение уровня воды начнется у п. Сангары Кобяйского района.

На всем протяжении рек Алдан и Амга преобладает спад уровней воды различной интенсивности.

На участке р. Вилюй Крестях – Сунтар наблюдается незначительные подъемы уровней воды. Ниже по течению реки отмечаются спады уровней воды до 0,1 м.

В результате выхода волны дождевого паводка с притоков Асар и Адыча на участке р. Яна Батагай – Сайды – Юбилейная наблюдаются подъемы уровней воды от 0,2 до 1,1 м за сутки. В ближайшие сутки – трое рост уровней воды на данном участке сохранится.

На участке р. Индигирка Усть-Нера, мкр. Индигирский – Хону (Усть-Мома) отмечаются повышение уровней воды. В средней и нижнем течении реки – незначительные спады.

На участке р. Колыма Зырянка – Среднеколымск повышение уровней воды за сутки составляет 0,1 – 0,3 м.

В верхнем течении р. Индигирка и на участке р. Колыма Зырянка – Среднеколымск рост уровней воды сохранится.