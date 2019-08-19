На реках Лена и Яна действует ограничение движения судов

С 15 августа введено ограничение по осадке судов с Осетрово до устья р.Вилюй (2348 км р.Лена). Экипажи судов ПАО «ЛОРП» стараются изо всех сил преодолевать природные катаклизмы и выполнить все поставленные задачи.

Продолжает действовать ограничение, введенное 8 августа на р.Яна на участке Усть-Куйга – Нижнеянск. В лимитирующем перекате Диринг-Аян габариты составляют 160/50 см при гарантированных 170/50. В Нижнеянске несколько дней простояли «Сибирские», доставившие порядка 7 тысяч тонн каменного угля с шахты Джебарики-Хая из-за непроходимости бара. Несколько дней здесь бушевали сгонные ветра, но 15 августа ветер сменился и теплоходам «Вадим Тюрнев» и «Капитан Марков» удалось пройти бар и начать разгрузку для ГУП ЖКХ РС(Я) и АО «Теплоэнергосервис».

По словам начальника Янского судоходного участка ПАО «ЛОРП» Михаила Константинова, в сложнейших условиях мелководья работают судоэкипажи Яны. Буксир «Рион», руководимый опытным капитаном Станиславом Чеботаревым, буксирует баржи в Нижнеянске, ответственно проводит маневровые работы. Экипаж плавкрана Т-169 под руководством шкипера-механика Георгия Курилович переработал более 25 тысяч тонн грузов.

В тяжелейших условиях ограниченной видимости из-за лесных пожаров и мелководья судоэкипажи пароходства доставили в Усть-Куйгу 10 тысяч тонн каменного угля и 11 тысяч тонн нефтепродуктов наливом. Руководство отмечает самоотверженную работу судоэкипажей – «ТО-1546», «ТО-1554», СПН-701; 722;729. Экипаж плавкрана Т-122, руководимый шкипером-механиком Юрием Максимовым, переработал на угольном причале в п.Усть-Куйга с начала арктической навигации порядка 10 тысяч тонн угля для ГУП ЖКХ РС(Я).