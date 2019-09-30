На речном причале в Нижнем Бестяхе появился пассажирский павильон

Его построила компания «Железные дороги Якутии».

Новый пункт ожидания рассчитан на 120 пассажиров. В павильоне площадью 397 квадратных метров разместятся зал ожидания, помещение досмотра, кабинет администрации, пост охраны, помещение медицинского персонала, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфет и другие технологические помещения. Теперь вынужденное ожидание отправления или прибытия речного транспорта при неблагоприятных метеоусловиях, таких как туман и штормовой ветер, будет проходить в комфортных условиях.

Инициатором строительства пассажирского павильона выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я). Решение о строительстве было принято в целях обслуживания пассажиров, прибывших поездом до станции Нижний Бестях по единому билету с трансфером до города Якутска, учитывая сложные условия посадки-высадки на правом берегу реки Лена.

Пассажирский павильон был построен в максимально короткие сроки. На сегодняшний день строительство завершено, в здание пассажирского павильона запущено тепло, подключено электроснабжение. Документы для официального ввода в эксплуатацию находятся на стадии оформления.

28 сентября пункт ожидания пассажиров осмотрел редседатель правительства республики Владимир Солодов в рамках выездного совещания в Нижний Бестях.

Напомним, что 27 июля состоялось открытие пассажирского движения до станции Нижний Бестях. Сегодня по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри курсирует пассажирский поезд №327/328, который приобретает все большую популярность у якутян. С августа с пассажирским поездом запущен плацкартный вагон беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск.

В целях привлечения населения республики к использованию железнодорожного транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров, АО «АК «ЖДЯ», во взаимодействии с другими видами транспорта, реализована мультимодальная схема перевозки с оформлением Единого билета. Единый билет включает, кроме билета на проезд в поезде, также талон на трансфер из Якутска до вокзала Нижний Бестях и обратно. Билеты на поезд можно приобрести во всех кассах по продаже железнодорожных проездных документов и на сайте www.rzd.ru

8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО

Также на все вопросы, связанные с приобретением билетов на поезд, вам помогут ответить сотрудники Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Телефоны для справок: сот. 8 924 870 63 43, сот. 8 924 879 58 07.