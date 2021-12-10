На развитие пригородов Якутска выделят дополнительные средства

9 декабря в целях подготовки к принятию бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов во втором чтении прошло заседание Постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса под руководством председателя Парасковьи Козловой.

По информации начальника Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольги Максимовой по реализации Муниципальной программы «Развитие Агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы», субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства на 2022 год будут увеличены на 96 157,0 тыс. руб. или на 84%. Значительное увеличение объема субвенций связано с планированием объема сдачи молока на 2700 тонн в 2022 г.

С учетом указанных изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на следующий год составит 238 349,0 тыс. руб., что связано также с изменениями по расходам в следующих подпрограммах.

По подпрограмме «Развитие растениеводства» предусмотрено 28 418,7 тыс. руб. или с ростом в 2 раза к уровню 2022 года. Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с ростом запланированного объема финансовых средств на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства. При этом на указанные цели в 2021 году было выделено 22 409,0 тыс. руб. Также по данной подпрограмме увеличиваются на 1 775,0 тыс. руб. объемы запланированных средств для предоставления субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники в сумме 3 млн. руб.

По подпрограмме «Развитие животноводства» предусмотрено 185 448,0 тыс. руб. или с ростом в 2,5 раза к уровню 2022 года, что связано с увеличением объема доведенной субвенции по обеспечению производства и переработки продукции животноводства, а также на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан. Объем субвенции на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан в 2022 году составил 20 160,0 тыс.руб. При этом в текущем году на указанные цели было выделено 18 095,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» предусмотрено 11 432,6 тыс. руб. Учтены объемы субвенций на содержание МКУ Управление сельского хозяйства в сумме 6 522,6 тыс. руб. Уменьшение объема расходов по подпрограмме связано с сокращением потребности в финансовых средствах на выполнение кадастровых работ по землям с/х назначения. По остальным подпрограммам объемы расходов не изменены. На плановый период бюджетные ассигнования по программе составят по 118 044,3 тыс. руб. ежегодно.

По ведомственной целевой программе «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий г. Якутска на 2020-2024 гг.» учтены изменения по средствам местного бюджета. Увеличены расходы на содержание дворников и рабочих в целях приобретения специальной одежды в 2022 году на 265,4 тыс. руб. Также в 2022 году увеличены на 576,8 тыс. руб. расходы на вывоз снега в с. Табага С учетом озвученных мнений общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год составит 185 541, 0 тыс.руб.

После выступления Ольги Максимовой членом комиссии Иваном Салатюк были заданы вопросы о строительстве социальных объектов: общеобразовательной школы в с. Табага и многофункционального центра в с. Пригородное в 2022 году.

По информации начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северины Архиповой, совместно с Министерством образования и науки РС (Я) и Министерством экономики РС (Я) подана заявка на строительство школы в с. Табага на 360 мест. Сейчас идет активная работа по передаче земельного участка для строительства в республиканскую собственность. В части разработки проектно-сметной документации на строительство МФЦ в с. Пригородное заявка Департамента на сумму 5 914,0 тыс. руб. не одобрена. Тем не менее, при формировании проекта бюджета на 2022-2024 гг. учтено 4 млн. руб. на выполнение работ по привязке проектно-сметной документации для строительства МФЦ в пригородах г. Якутска. Это должен быть экономически эффективный типовой проект МФЦ и Центра досуга, в котором будут размещаться библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, зал хореографии и административное помещение.

Депутатом Иваном Салатюк также был поднят вопрос о финансировании в 2022 году работ по закачке воды в озеро Большое села Пригородное, которое является единственным источником водоснабжения подсобных хозяйств в летнее время. В связи с необходимостью комплексного рассмотрения данной проблемы, которая волнует не только жителей пригородов, но и дачных участков, членами комиссии единогласно решено организовать отдельное заседание с приглашением уполномоченных в этом вопросе ведомств и специалистов. Кроме того, депутатом Ольгой Саргыдаевой внесено предложение рассмотреть отдельно вопрос строительства летника «Ба5арах».

На заседании также был рассмотрен План нормотворческой работы Якутской городской Думы на 2022 год.