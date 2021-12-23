На радость призывникам

В Якутии появилось новое здание сборного пункта призывников

Сборный пункт призывников Военного комиссариата Республики Саха (Якутия) переедет в новое здание. Символический ключ военному комиссару Якутии Александру Авдонину вручил премьер Якутии Андрей Тарасенко. В новом здании также расположится Центр социально-психологической поддержки семьи и молодёжи.

«Сегодня в республике появилось новое здание для ряда социальных учреждений, в том числе для призывного пункта. Этим летом по поручению Главы республики Айсена Николаева мы провели выездное совещание в сборном пункте, по итогам которого было принято решение найти новое здание взамен старой деревянной постройки. Поручение Главы мы исполнили, как обещали, до конца года», – отметил Андрей Тарасенко.

Александр Авдонин в свою очередь поблагодарил Главу Якутии Айсена Николаева и правительство республики за содействие в решении многолетнего вопроса о размещении призывного пункта Якутска. «Наши призывники теперь будут чувствовать себя как дома в сборном пункте, который отвечает всем современным требованиям», – сказал военный комиссар Якутии.

Он также отметил, что задание на призыв в этом году республика выполнила в полном объёме. Следующий призыв будет проводиться уже в здании на ул. 50 лет Советской Армии.

Торжественное открытие нового сборного пункта запланировано в середине марта 2022 года.

Ранее Военной прокуратурой Якутского гарнизона с привлечением специалистов Управления государственного жилищного надзора Республики Саха (Якутия) и ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) проведена проверка здания на соответствие требованиям безопасности. По итогам проверки из-за износа здания выявлены деформация строительных конструкций и повреждение частей здания, в том числе инженерно-технического обеспечения.

Как сообщили в Минимущества региона, новое здание было приобретено для Центра социально-психологической поддержки семьи и молодёжи за счёт средств, предусмотренных государственной программой «Реализация молодёжной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».