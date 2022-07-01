На работу всегда иду с радостью

В любом коллективе, на любом предприятии

Есть люди, которых нельзя заменить —

Завхозы с любимым их вечным занятием:

Порядок во всем и везде наводить.

На Якутской ГРЭС за создание комфортной и по-домашнему уютной атмосферы вот уже 20 лет, в составе большой команды административно-хозяйственного отдела, отвечает Екатерина Стогнеева. Сегодня она отмечает юбилей трудовой деятельности – два десятилетия на Якутской ГРЭС.

Все свое счастливое детство наша героиня провела в городе Ташкент Узбекской ССР. «Мама работала поваром при Министерстве Узбекской ССР, папа рабочим. Сейчас их уже нет… так не хватает маминой вкусной выпечки, тёплых слов и советов», – признается Екатерина Юрьевна.

После школы она поступила на планово-экономический факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского и работала в бухгалтерии Туркистанского Военного округа. В 1990 году решила круто изменить свою жизнь — из солнечного Узбекистана переехала в морозную Якутию. Здесь вышла замуж, родила двоих дочерей. Вслед за супругом, водителем ремонтно-строительного управления Якутскэнерго, устроилась в РСУ уборщиком. А в 2002-м перевелась на Якутскую ГРЭС. «Наставником была моя начальница — Медведева Любовь Николаевна. Коллектив встретил меня очень хорошо, дружелюбно. В первый рабочий день поддержала уборщица производственных помещений Людмила Ивановна Федина, которая все показала и объяснила», — вспоминает Екатерина Стогнеева.

Через несколько лет по рекомендации руководителя ее назначили заведующим хозяйством. Коллеги отзываются о ней как о принципиальном и ответственном человеке. Поэтому она является примером для подражания, особенно для молодых сотрудников отдела.

«Работа моя состоит в обеспечении подразделений станций канцелярской, бланочной продукцией и мебелью, а также в благоустройстве объектов ЯГРЭС в своей компетенции. Коллектив административно-хозяйственного отдела большой и дружный, штат более 40 человек. Начальник Ирина Юрьевна Львовна всегда поддержит, подскажет, как правильно и поможет в трудную минуту. На работу всегда иду с радостью, очень уж ее люблю», — рассказывает Стогнеева.

Екатерина Юрьевна – заядлый рыбак и любит путешествовать. Вместе с мужем Александром Васильевичем, который и привил ей любовь к рыбалке, каждые выходные — и зимой, и летом, посвящают этому увлечению. И, конечно же, главной ее радостью всегда остаются ее четверо внуков. «Я очень счастлива», — говорит заведующий хозяйством ЯГРЭС Екатерина Стогнеева.

Коллектив Якутской ГРЭС поздравляет Екатерина Юрьевну со знаменательной датой – 20-летием трудовой деятельности. Желают здоровья, счастья и бодрости духа на долгие годы!