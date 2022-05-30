На р. Мокуя закрыт участок автодороги

В результате повышения уровня воды на р. Мокуя, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества, приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» запрещен проезд для всех видов транспортных средств на участке км 352 – км 353 автомобильной дороги Нижний Бестях (1157-й км автодороги «Лена» — Амга – Усть-Мая – Эльдикан – Югорёнок (автодороги «Амга») с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск в Усть-Майском улусе (районе), с 30 мая 2022 г. ООО «Энерготек» надлежит обеспечить технико-эксплуатационное состояние автодороги, организовать круглосуточное дежурство.

Фото: пресс-службы Источник: управтодор14

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