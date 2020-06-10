Алроса заботится об улучшении качества жизни якутян

В конце прошлого года подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством РС(Я), Некоммерческой Организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и АК «АЛРОСА», предусматривающее проведение научных исследований по Программе комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях на период 2019–2023 годы. Данная программа предусматривает научное изучение экологических проблем, исследования безопасности гидротехнических сооружений, здоровья населения, влияния экологии на продукцию сельскохозяйственного назначения, обеспечения чистой водой и т.д. Общая стоимость работ оценивается в 138,0 млн рублей. В 2020 году будут профинансированы научно-исследовательские работы на сумму 41,4 млн рублей.

Если более подробно рассмотреть запланированные работы, которые будут проведены в рамках научных исследований, можно выделить три актуальных направления: мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков; научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и Марха с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по его оздоровлению; оценка перспективности подземных вод долины реки Вилюй и ее притоков для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

По результатам исследований будут разработаны мероприятия и управленческие решения по улучшению состояния окружающей среды в бассейне реки Вилюй и повышению качества жизни и здоровья населения Вилюйской группы улусов. Но основной упор сделан на то, чтобы программа несла практическую значимость, выработала научно обоснованные мероприятия, рекомендации по обеспечению технологической, экологической безопасности, обеспечению устойчивого функционирования естественных экологических систем и сохранению здоровья населения.

По Соглашению в 2020-2021 году будут проведены научные исследования экологической ситуации, состояния здоровья населения и поиск альтернативных источников питьевой воды на территории Вилюйской группы районов.

В марте и апреле 2020 года уже проведены заседания Межведомственной комиссии по контролю за реализацией мероприятий Программы, на которых были утверждены технические задания и сметы к ним по всем трем научным исследованиям. Целевому фонду будущих поколений было поручено провести закупочную процедуру по определению исполнителей научно-исследовательских работ по трем направлениям Программы.

К старту исследований готовы

«Академией наук Якутии проведена большая скрупулезная научно-организационная работа по подготовке Программы: проведены заседания объединенных ученых советов Академии, отобраны и сформированы проекты научно-исследовательских работ, подготовлены и согласованы с заказчиком текст Программы, технические задания и сметы по трем направлениям исследований, организована работа Межведомственной комиссии, принято участие в разработке закупочной документации на проведение запроса предложений по выбору исполнителя работ по Программе. Серьезность проблемы решения экологических вопросов целого большого региона, где проживает почти 1/3 населения республики, требовала тщательной и качественной подготовки всех документов. Так за все время формирования программы в результате многочисленных согласований и совместных заседаний с АЛРОСА, профильными министерствами РС(Я), прежде всего Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), и Целевым фондом будущих поколений, были одобрены и приняты к работе технические задания и сметы из пяти возможных вариантов», — прокомментировали в Академии наук РС(Я).

Как отметил руководитель Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров, на заседаниях Межведомственной комиссии по контролю за реализацией мероприятий Программы были утверждены технические задания и сметы к ним по трем темам: «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков», «Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению» и «Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков». Закупочные процедуры завершены 1 июня 2020 г., и после утверждения Высшим советом Фонда с научными организациями – исполнителями НИР скоро будут заключены договора на выполнение работ.

Истоки экологических проблем бассейна реки Вилюй

Экологическое состояние территории, будь то воздух, вода или почва, в основном зависит от регионального геохимического фона. Определенное негативное влияние на экологическое состояние возможно от объектов жилищно-коммунального хозяйства и техногенного влияния промышленных предприятий в процессе антропогенного воздействия. Известно, что в 70-80 годах река Вилюй находилась в зоне действия промышленных предприятий. В настоящее время в населенных пунктах и крупных промышленных объектах ведется мониторинг негативного воздействия на воздух, водные объекты (включая донные отложения) и почву, а также принимаются все необходимые меры по недопущению урона экологии.

Благодаря этому, спустя годы экологическое состояние бассейна реки Вилюй стало лучше и относительно стабильным, не отличающимся от других регионов республики. Явных факторов, указывающих на существование проблем, связанных с активным негативным воздействием на окружающую среду, сегодня нет. Как и официальных статистических сведений о наличии особых заболеваний у жителей Вилюйской группы улусов по сравнению с жителями других улусов. Но необходимость проведения комплексных научных исследований со временем назрела.

Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)

В целях создания благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения Якутии, сохранения и восстановления ее природной среды, охраны уникальных арктических и северных экосистем 27 сентября 2018 года Айсен Николаев подписал Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

Таким образом, до 2024 года приоритетными целями обеспечения экологического благополучия Республики Саха (Якутия) стали снижение возможных рисков, возникающих в связи с возрастанием антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду, повышение экологической безопасности, создание экологически безопасной и комфортной среды на территориях населенных пунктов Якутии (в том числе обеспечение доброкачественной питьевой водой, увеличение доли обрабатываемых твердых коммунальных отходов, доли утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов), рациональное использование биологических ресурсов, сохранение уникальных северных и арктических экосистем, повышение экологической культуры и экологической ответственности гражданского общества Республики Саха (Якутия).

Благодаря данному Указу в будущем станет возможно продолжить подобные исследования, провести изучение фактического геохимического фона улусов республики и комплексные исследования здоровья населения республики. Данные масштабные исследования позволят сравнить и объективно оценить показатели загрязнения территорий и заболеваемости жителей разных улусов, в том числе с показателями вилюйской группы улусов и сделать объективные выводы.

Первоочередными принимаемыми мерами должны стать действия, связанные со строительством канализационно-очистных сооружений для всех населенных пунктов республики и оснащение населенных пунктов водоочистными сооружениями. Ведь не секрет, что еще советского периода насосные станции, очистные сооружения, резервуары с водой технически устарели и пришли в негодность.

Именно с этим столкнулись многие населенные пункты Вилюйской группы улусов в 2018 году. А скорые выводы привели к безосновательным обвинениям производственников в экологических правонарушениях, что в результате привело к противопоставлению населения промышленным предприятиям.

Примечательно, что финансирование проведения научных исследований по Программе комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения на этих территориях на период 2019–2023 годы, осуществляется АЛРОСА на добровольной основе. Важно также отметить, что ежегодно алмазодобывающая компания выделяет до 6 млрд. рублей на охрану окружающей среды. Руководствуясь принципами бережного отношения к живой природе, АЛРОСА за 5 лет на 55 % сократила выбросы парниковых газов в атмосферу.

Андрей ШИЛОВ