На птицефабрике открыли новый цех для кур-несушек

На Якутской птицефабрике после реконструкции и модернизации открыли цех для кур-несушек. Ввод обновлённого цеха позволит произвести свыше 84 млн яиц к концу 2022 года.

Перед предприятием поставлена задача увеличить производство яиц до 100 млн ежегодно. Напомним также, что в указе главы Якутии Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства поставлена задача к 2024 году довести обеспеченность региона яйцами местного производства до 65%.

«Наша главная задача, которую поставил глава республики Айсен Николаев, увеличить местное производство, чтобы обеспечить качественной продукцией всю республику. Птицефабрика в последние годы активно развивается, вводятся новые объекты, проводится техническое и технологическое оснащение производства. Программа технического перевооружения предприятия будет продолжена», – сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Количество птицемест в цехе увеличено с 12200 до 55000. Здесь установили новое клеточное оборудование, систему управления и контроля за процессами кормления, поения, притока воздуха, отопления и охлаждения.

«В прошлом году благодаря модернизации мы произвели свыше 80 млн яиц, до этого объёмы были всего порядка 60 млн. Открытие нового цеха кур-несушек принесёт нам ещё свыше 4 млн яиц до конца года. Также на следующий год запланирован запуск ещё одного цеха, необходимое оборудование уже закуплено», – сказала генеральный директор птицефабрики Наталия Дягилева.

Напомним, в 2021 году на птицефабрике после модернизации открыли новый производственный цех №3 по выращиванию ремонтной молодки с современным автоматизированным оборудование на более чем 80 тысяч птицемест. Цех был реконструирован по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».