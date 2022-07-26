На проспекте Ленина завершают укладку последнего слоя основания

По информации МКУ «Главстрой», на участке от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского проспекта Ленина проводятся работы по заклинке верхнего слоя из щебня (финишный слой перед укладкой асфальтобетонной смеси). Асфальтирование проспекта Ленина начнется в августе. На данный момент ведется подготовка дорожного основания к устройству асфальтобетонного покрытия.

На сегодня, установлено 1750 метров бордюрных камней из 5912 метров, 2167 метров тротуарных камней из 8465 метров. Устройство кабельной канализации выполнено на 65%, на 95% выполнено основание дорожной одежды.

«На объекте работают 81 человек с помощью 24 единиц техники. Это бригада из 65 рабочих, укладывающая тротуарную плитку и бордюрный камень, 6 кабельщиков подземной сети, 3 монтажника опор линий наружного освещения, 4 дорожных мастера, 2 прораба и 1 геодезист. Из техники на дорожных работах задействованы 3 экскаватора, 2 катка, 8 самосвалов, грейдер, 3 погрузчика, буровая установка на базе «Камаз», 3 монтажных погрузчика, 2 манипулятора и автокран», — сообщили в МКУ «Главстрой».

На участке от ул. Октябрьская до ул. Кулаковского завершаются работы по установке бордюрного камня, устройству основания и покрытия тротуаров, а также строительству велодорожек.

От ул. Октябрьская до ул. Кирова проводятся работы по устройству подземных сетей связи и сетей наружного освещения, бордюрных камней, основания и покрытия тротуаров.

На участке от ул. Кирова до ул. Аммосова завершается работа по устройству бордюрных камней. Затем подрядная организация ООО «Дорстрой» приступит к устройству основания и покрытия тротуаров, а также к строительству велодорожек.

От. ул. Дзержинского до ул. Курашова завершаются работы по устройству тротуаров.

Работы по установке водоотводных сооружений, обустройству тротуаров, дорожных знаков, нанесению разметок на участке от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского завершатся до конца сентября. До 20 октября подрядчик установит светофоры и уличные светильники.

Капитальный ремонт проспекта Ленина от ул. Хабарова до ул. Красноярова является переходящим объектом. Капремонт участков от ул. Дзержинского до ул. Хабарова и от ул. Кулаковского до ул. Красноярова продолжится в следующем году. Протяженность капитального ремонта проспекта Ленина от ул. Хабарова до ул. Красноярова – 2,8 километров. Подрядная организация – ООО «Дорстрой».

Напомним, капитальный ремонт проспекта Ленина — это самый масштабный проект в городе Якутске в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».