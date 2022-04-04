04.04.2022
11:25
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Якутск

На проспекте Ленина удвоят количество техники

Количество техники удвоят на ремонте проспекта Ленина в Якутске.

В основном будут привлечены самосвалы для вывоза грунта и завоза материалов.

Капитальный ремонт проспекта на участке от улицы Кулаковского до площади Орджоникидзе намерены завершить до конца октября 2022 года.

Видео:

https://t.me/sakhaliferu/4106

Фото: t.me/balabkinaov
Источник: t.me/balabkinaov
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