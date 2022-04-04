На проспекте Ленина удвоят количество техники

Количество техники удвоят на ремонте проспекта Ленина в Якутске. В основном будут привлечены самосвалы для вывоза грунта и завоза материалов. Капитальный ремонт проспекта на участке от улицы Кулаковского до площади Орджоникидзе намерены завершить до конца октября 2022 года. Видео: https://t.me/sakhaliferu/4106

Фото: t.me/balabkinaov Источник: t.me/balabkinaov

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