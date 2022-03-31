На проспекте Ленина приступили к трамбовке

В Якутске продолжается ремонт главной транспортной артерии — проспекта Ленина.

На сегодняшний день, 31 марта подрядчик капитального ремонта приступил к трамбовке основания после выемки старого грунта. Как пояснили специалисты технадзора МКУ «Главстрой», работы производятся в полном соответствии с проектом, отставаний от графика нет.

Отметим, стоимость масштабного проекта реконструкции проспекта составляет 1,5 млрд рублей. Ремонт предполагает, в том числе, замену тротуаров, обустройство велодорожек, озеленение и освещение, сообщает EXO-YKT