На проездные с работы можно отправить отдыхать ребенка

С предложением предоставлять бесплатный проезд к месту отдыха в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей, к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Норма начнет работать уже этим летом.

«Юрий Петрович как вице-премьер и полномочный представитель Президента в ДФО поддержал данное предложение. Учитывая, что организация отдыха детей в летний период — важная государственная задача, он дал поручение провести селектор с губернаторами по данному вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки», — сообщила вице-спикер ГД.

Парламентарий подчеркнула, вопрос регулируется региональными законами. Сейчас перед губернаторами стоит задача оперативно внести в них изменения. Право воспользоваться льготой раз в два года остаётся в прежнем объёме — не дублируется и не суммируется. Неизменными остаются и категории граждан, которые могут ей воспользоваться.

«Такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Нужно отметить, что некоторые регионы уже пошли по этому пути», — пояснила Ирина Яровая.

По инициативе Ирины Яровой региональный парламент примет изменения уже 16 июня.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» распространить возврат половины стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям — организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

Алена Атласова, координатор партпроекта «Крепкая семья»:

— Для детей с севера очень важно выезжать на море, на юг, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Так что мера поддержки очень актуальна – особенно для семей с низким доходом, воспитывающих несколько детей, особенно, если дети уезжали отдыхать за пределы республики, на море. Мероприятие это довольно дорогостоящее, путевки недешевые, плюс еще оплата проезда. Для большинства семей это просто неподъемно. И возврат части средств семьям не помешает.

Программа начала работать в мае, она продлится до 15 сентября. Оплатить отдых нужно до 31 августа. Ранее в ходе форума «Большой семейный совет» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным.