24.11.2020
13:00
103

Экономика

На привокзальной площади станции Нижний Бестях стало очень красиво

23 ноября на привокзальной площади  станции Нижний Бестях завершился конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и Администрация МР «Мегино-Кангаласский улус».  Конкурс посвящен 75-летию Великой Победы и 25-летнему юбилею АО «АК «ЖДЯ».

image-24-11-20-11-25 image-24-11-20-11-25-1 image-24-11-20-11-25-2
1 из 3

Для участия в конкурсе было отобрано десять команд из разных уголков нашей республики.  Двадцать мастеров в течение четырех дней ваяли изо льда свои «хрустальные» композиции.

image-24-11-20-11-25-5 image-24-11-20-11-25-6 image-24-11-20-11-25-8
1 из 3

В этом году конкурс проводился второй раз и, как отметили на закрытии мероприятия все выступающие, конкурс прошел на высоком организационном  уровне. 

Председатель жюри Евдокия ИВАНОВА, директор «Дома Олонхо» Мегино-Кангаласского улуса выразила надежду, что этот конкурс станет традиционным и поблагодарила  участников за прекрасно выполненные работы.

image-24-11-20-11-25-10 image-24-11-20-11-25-12 image-24-11-20-11-25-13
1 из 3

В своей приветственной речи заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Владимир МИРОШНИК поблагодарил мастеров ледовых скульптур за участие в конкурсе. Он отметил очень высокий уровень исполнения конкурсных работ. Руками виртуозов льда  ледовые блоки превратились в произведения высокого искусства, которые всю зиму будут украшать привокзальную площадь и радовать гостей и жителей Якутии своей красотой.

image-24-11-20-11-25-14 image-24-11-20-11-25-15 image-24-11-20-11-25-17
1 из 3

Решением жюри победителем конкурса признана композиция «Теплушка», авторами которого являются Роман ПЕТРОВ и Иван РУМЯНЦЕВ из Намского улуса.  Главный приз – сертификат на сумму 150 тысяч рублей, диплом 1 степени и памятный подарок им вручил заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Владимир МИРОШНИК.  К слову, главный приз конкурса «Новогодняя фантазия» эти ребята уже второй год увозят с собой.

image-24-11-20-11-25-16 image-24-11-20-11-25-11 image-24-11-20-11-25-9 image-24-11-20-11-25-4
1 из 4

Второе место за композицию «Новый год в тундре» и сертификат на сумму 120 тысяч рублей завоевала команда из села Майя Мегино-Кангаласского улуса в составе Архипа СКРЯБИНА и Джулустана МАРКОВА.  Третье место и сертификат на сумму 90 тысяч рублей досталось команде из Верхневилюйского  улуса Николаю ПЕТРОВУ и Василию ВАСИЛЬЕВУ за композицию «Чысхаан».

Специальный приз от Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и сертификат на сумму 35 тысяч рублей достался команде из с. Майя Мегино-Кангаласского улуса Петру и Роману ПЕТУХОВЫМ за композицию «Встреча», который они получили из рук заместителя генерального директора АО «АК «ЖДЯ» по стратегическому развитию Алексея МЕСТНИКОВА. Он отметил, что в этом году принял участие в работе жюри и понял, насколько сложно было выбрать победителя. Все работы достойны самых высоких оценок.

Специальный приз от Администрации Мегино-Кангаласского улуса завоевала команда Бурлаки» в составе Василия ТИСТЯХОВА и Егора СЛЕПЦОВА  из Таттинского и Усть-Алданского  улусов за композицию «Детство». Сертификат на сумму 30 тысяч рублей им вручил руководитель службы управления персоналом и организационной работы  МР «Мегино-Кангаласский улус» Александр БРЫЗГАЛОВ, который поблагодарил участников за прекрасные творения, которые будут радовать жителей республики своим сиянием и повысят интерес к путешествиям по железной дороге.

Все участники  получили дипломы, поощрительные призы и памятные подарки от компании «Железные дороги Якутии».

Участников конкурса творческими номерами приветствовали  артисты Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса. 

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх