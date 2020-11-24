На привокзальной площади станции Нижний Бестях стало очень красиво

23 ноября на привокзальной площади станции Нижний Бестях завершился конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и Администрация МР «Мегино-Кангаласский улус». Конкурс посвящен 75-летию Великой Победы и 25-летнему юбилею АО «АК «ЖДЯ».

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Для участия в конкурсе было отобрано десять команд из разных уголков нашей республики. Двадцать мастеров в течение четырех дней ваяли изо льда свои «хрустальные» композиции.

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В этом году конкурс проводился второй раз и, как отметили на закрытии мероприятия все выступающие, конкурс прошел на высоком организационном уровне.

Председатель жюри Евдокия ИВАНОВА, директор «Дома Олонхо» Мегино-Кангаласского улуса выразила надежду, что этот конкурс станет традиционным и поблагодарила участников за прекрасно выполненные работы.

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В своей приветственной речи заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Владимир МИРОШНИК поблагодарил мастеров ледовых скульптур за участие в конкурсе. Он отметил очень высокий уровень исполнения конкурсных работ. Руками виртуозов льда ледовые блоки превратились в произведения высокого искусства, которые всю зиму будут украшать привокзальную площадь и радовать гостей и жителей Якутии своей красотой.

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Решением жюри победителем конкурса признана композиция «Теплушка», авторами которого являются Роман ПЕТРОВ и Иван РУМЯНЦЕВ из Намского улуса. Главный приз – сертификат на сумму 150 тысяч рублей, диплом 1 степени и памятный подарок им вручил заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Владимир МИРОШНИК. К слову, главный приз конкурса «Новогодняя фантазия» эти ребята уже второй год увозят с собой.

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Второе место за композицию «Новый год в тундре» и сертификат на сумму 120 тысяч рублей завоевала команда из села Майя Мегино-Кангаласского улуса в составе Архипа СКРЯБИНА и Джулустана МАРКОВА. Третье место и сертификат на сумму 90 тысяч рублей досталось команде из Верхневилюйского улуса Николаю ПЕТРОВУ и Василию ВАСИЛЬЕВУ за композицию «Чысхаан».

Специальный приз от Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и сертификат на сумму 35 тысяч рублей достался команде из с. Майя Мегино-Кангаласского улуса Петру и Роману ПЕТУХОВЫМ за композицию «Встреча», который они получили из рук заместителя генерального директора АО «АК «ЖДЯ» по стратегическому развитию Алексея МЕСТНИКОВА. Он отметил, что в этом году принял участие в работе жюри и понял, насколько сложно было выбрать победителя. Все работы достойны самых высоких оценок.

Специальный приз от Администрации Мегино-Кангаласского улуса завоевала команда Бурлаки» в составе Василия ТИСТЯХОВА и Егора СЛЕПЦОВА из Таттинского и Усть-Алданского улусов за композицию «Детство». Сертификат на сумму 30 тысяч рублей им вручил руководитель службы управления персоналом и организационной работы МР «Мегино-Кангаласский улус» Александр БРЫЗГАЛОВ, который поблагодарил участников за прекрасные творения, которые будут радовать жителей республики своим сиянием и повысят интерес к путешествиям по железной дороге.

Все участники получили дипломы, поощрительные призы и памятные подарки от компании «Железные дороги Якутии».

Участников конкурса творческими номерами приветствовали артисты Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса.