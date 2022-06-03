На прилавках республики – «холодец-убийца». Осторожно!

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) изъяли из оборота потенциально опасную продукцию.

27 мая 2022 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено поступление на территорию республики потенциально опасной продукции – около 100 кг. мясной продукции – сало соленое «Белорусское», выработанное индивидуальным предпринимателем Сказыводовым Валентином Юрьевичем (Ивановская область).

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия), согласно информационному письму Роспотребнадзора, приняты меры по изъятию из оборота данной продукции. В соответствие с поступившей информацией, лабораторная экспертиза отобранных проб мясной продукции, выработанной ИП Сказыводов В.Ю., выявила несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия. Сведения о потенциально опасной продукции были направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

Ранее в электронных СМИ была опубликована информация о фактах отравления 16 граждан в различных регионах страны студнем, в том числе в 2 случаях – со смертельным исходом. Так, нитрит натрия был обнаружен в мясосодержащей продукции в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. Согласно информации, размещенной в общедоступных источниках, в анамнезе пострадавших отмечено употребление пищевого продукта студень «Столичный», студень «Премиум». Производителем указанной мясной продукции также является индивидуальный предприниматель Сказыводов Валентин Юрьевич.