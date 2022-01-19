На прием в налоговую – по записи

Внимание: прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах республики осуществляется исключительно по предварительной записи

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) в связи с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции сообщает о том, что прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах республики с 18.01.2022г. по 31.01.2022г. осуществляется только по предварительной записи через сайт ФНС России https://order.nalog.ru/appointment . Для приема входящей корреспонденции в зданиях налоговой службы установлены боксы.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами.

— в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение и лечение).

Зарегистрированные пользователи портала «Госуслуги» имеют возможность совершить вход в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуг. Для входа на стартовой странице сервиса, с правой стороны страницы под окном входа в Личный кабинет имеется функционал «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Подтвердить учётную запись Госуслуг можно онлайн — в веб-версиях или мобильных приложениях банков «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф», «Почта Банк».

— организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным канала связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

— также с помощью интернет-сервиса можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить свое обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.

— в сервисе «Все вопросы и ответы» можно посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы.