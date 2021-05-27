На праймериз ЕР в Якутии проголосовали более 18 тысяч человек
По состоянию на 09:00 27 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 18 613 человек — это 46,6% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков.
Топ-10 районов по количеству проголосовавших:
1. г. Якутск
2. Мегино-Кангаласский район
3. Мирнинский район
4. Амгинский район
5. Хангаласский район
6. Усть-Алданский район
7. Таттинский район
8. Нерюнгринский район
9. Чурапчинский район
10. Намский район
За три дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 3,7 млн человек по всей стране
Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.
Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU. Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.
Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит Съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.
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