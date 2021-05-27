На праймериз ЕР в Якутии проголосовали более 18 тысяч человек

По состоянию на 09:00 27 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 18 613 человек — это 46,6% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков.

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

1. г. Якутск

2. Мегино-Кангаласский район

3. Мирнинский район

4. Амгинский район

5. Хангаласский район

6. Усть-Алданский район

7. Таттинский район

8. Нерюнгринский район

9. Чурапчинский район

10. Намский район

За три дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 3,7 млн человек по всей стране

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU. Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит Съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.