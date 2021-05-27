27.05.2021
10:45
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Политика

На праймериз ЕР в Якутии проголосовали более 18 тысяч человек

По состоянию на 09:00 27 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 18 613  человек — это 46,6% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков.

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

1.     г. Якутск

2.     Мегино-Кангаласский район

3.     Мирнинский район

4.     Амгинский район

5.     Хангаласский район

6.     Усть-Алданский район

7.     Таттинский район

8.     Нерюнгринский район

9.     Чурапчинский район

10.  Намский район

За три дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 3,7 млн человек по всей стране

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно  проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Избиратели продолжают регистрироваться на сайте PG.ER.RU. Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит Съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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