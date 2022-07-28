В Арылахе горит пять домов: идет борьба с огнем

Пожар был обнаружен 27 июля в 22:45. По оперативной информации у населённого пункта Арылах Мирнинского района поднялся сильный ветер, в результате чего низовой лесной пожар перерос в верховой и произошёл переброс огня через реку непосредственно к населённому пункту.По данным на 17:00 горят пять домов, расположенных на берегу реки, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

При пожаре у села Арылах пострадавших нет. Уничтожено 3 дома, 2 хозяйственных строения. Борьба с огнем продолжается.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников: «На утреннем заседании штаба мы подчеркнули о необходимости эвакуации жителей. При нарастании угрозы пионерский лагерь был эвакуирован администрацией. Все силы брошены на то, чтобы удержать село и не допустить больших потерь», — сказал Садовников.

В поселке Арылах Мирнинского района проживает порядка 1800 человек. Поселок состоит из частных домов (преимущественно деревянных), 4-х многоквартирных домов, 8 улиц и переулка Чонский.

В селе Арылах работает Мирнинский гарнизон — 6 автоцистерн, 5 водовозок 1 трактор и вертолет с водосливным устройством. Вылетел самолет-амфибия БЕ-200. На месте работает 40 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Детей из близлежащих лагерей эвакуировали идет эвакуация жителей села. На данный момент от пожара пострадали 3 дома и 2 нежилых строения. Борьба с огнем продолжается. тгк @YakutiaOpershtab