На пожарах Якутии работает авиация МЧС России и Минобороны

По оперативным данным Авиалесоохраны,на территории региона действует 323 природных пожара, за сутки ликвидировано 19, на тушение привлекалось 2 749 человек и 362 единицы техники. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров, на территории Горного и Томпонского районов задействованы специалисты регионально управления МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль н.п. Мегино-Алдан, Дикимдя и Кюерелях, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. В Хангаласском районе задействована авиация МЧС России, в Нюрбинском, Олекминском и Ленском районах отработала авиация Министерства обороны РФ.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 266 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 906 тысяч гектар. На особом контроле Главного управления находятся приближенные природные пожары у н.п. Эльдикан, Балаганнах и Ударник.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 135 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 13 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Томпонского районов, авиация ведомства работает на территории Хангаласского района», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 97 проб атмосферного воздуха на территории 10-ти районов и в г. Якутск. По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 28 населенных пунктов на территории Горного, Намского, Оймяконского, Томпонского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Чурапчинского, Кобяйского и Хангаласского районов.

Уважаемые граждане! В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Увлажняйте воздух в помещении. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.