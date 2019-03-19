На пост главы Нижнеколымского района зарегистрированы кандидаты от «Единой России»

По информации Нижнеколымского организационного комитета предварительного голосования на пост главы района по линии Партии «Единая Россия» решениями оргкомитета зарегистрированы в порядке самовыдвижения следующие кандидаты: Катерина Иннокентьевна Дмитриева, 1-й заместитель главы администрации, член Партии «Единая Россия»;

Валерий Михайлович Сентяков, генеральный директор ООО «Валеон», сторонник Партии «Единая Россия»;

Дмитрий Васильевич Хлусов, заместитель председателя республиканской организации общественного профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, член Партии «Единая Россия»;

Михаил Нестерович Стрижов, директор НФ ГУП «ЖКХ РС(Я)», член Партии «Единая Россия». Напомним, предварительное голосование пройдет 14 апреля 2019 г. Зарегистрироваться можно до 22 марта. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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