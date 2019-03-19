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Политика
19 марта 2019, 14:43
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На пост главы Нижнеколымского района зарегистрированы кандидаты от «Единой России»

По информации Нижнеколымского организационного комитета предварительного голосования на пост главы района по линии Партии «Единая Россия» решениями оргкомитета зарегистрированы в порядке самовыдвижения следующие кандидаты:

  • Катерина Иннокентьевна Дмитриева, 1-й заместитель главы администрации, член Партии «Единая Россия»;
  • Валерий Михайлович Сентяков, генеральный директор ООО «Валеон», сторонник Партии «Единая Россия»;
  • Дмитрий Васильевич Хлусов, заместитель председателя республиканской организации общественного профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, член Партии «Единая Россия»;
  • Михаил Нестерович Стрижов, директор НФ ГУП «ЖКХ РС(Я)», член Партии «Единая Россия».

Напомним, предварительное голосование пройдет 14 апреля 2019 г. Зарегистрироваться можно до 22 марта.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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