На пост главы Нижнеколымского района зарегистрированы кандидаты от «Единой России»

По информации Нижнеколымского организационного комитета предварительного голосования на пост главы района по линии Партии «Единая Россия» решениями оргкомитета зарегистрированы в порядке самовыдвижения следующие кандидаты:
- Катерина Иннокентьевна Дмитриева, 1-й заместитель главы администрации, член Партии «Единая Россия»;
- Валерий Михайлович Сентяков, генеральный директор ООО «Валеон», сторонник Партии «Единая Россия»;
- Дмитрий Васильевич Хлусов, заместитель председателя республиканской организации общественного профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, член Партии «Единая Россия»;
- Михаил Нестерович Стрижов, директор НФ ГУП «ЖКХ РС(Я)», член Партии «Единая Россия».
Напомним, предварительное голосование пройдет 14 апреля 2019 г. Зарегистрироваться можно до 22 марта.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».