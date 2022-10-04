На портале «Объясняем.РФ» можно получить ответы на вопросы о частичной мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске чат-бота «Помощник Объясняем.рф» на портале «Объясняем.РФ». На портал также добавлен раздел о частичной мобилизации.

Все вопросы, отправленные через чат-бот, передаются напрямую в Министерство обороны РФ, ответы оперативно добавляются в чат-бот. Чат-бот предоставляет информацию в том числе о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки.

Также чат-бот предоставляет справочную информацию. В случае неправомерной мобилизации гражданам необходимо обращаться на горячую линию службы «122».

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.cc/YpBGYUxt), Viber (http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w) и ВКонтакте (https://vk.com/app7156066_-210913552).