01.06.2021
19:19
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Происшествия

На помощь якутскому селу вылетела опергруппа МЧС

Близ села Тюбяй Сунтарского улуса действует природный пожар на площади 71 гектар.

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С целью недопущения перехода огня на населенный пункт, в Сунтарский район в составе 10 человек вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В состав группы входят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части г. Якутск, со специальным оборудованием, также в районе будет работать вертолет с водосливным устройством МЧС России.

В настоящее время на данном пожаре работают специализированные подразделения лесоохраны и привлеченное местное население.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по РС (Я)
Источник: Рахматулина Ксения – руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по РС (Я)
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