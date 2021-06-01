На помощь якутскому селу вылетела опергруппа МЧС

Близ села Тюбяй Сунтарского улуса действует природный пожар на площади 71 гектар.

С целью недопущения перехода огня на населенный пункт, в Сунтарский район в составе 10 человек вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В состав группы входят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части г. Якутск, со специальным оборудованием, также в районе будет работать вертолет с водосливным устройством МЧС России.

В настоящее время на данном пожаре работают специализированные подразделения лесоохраны и привлеченное местное население.