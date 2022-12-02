02.12.2022
11:26
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Праздники

На Полюсе холода провели сакральное действо

Обряд Чысхаана — традиционное мероприятие, которое проходит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии»

В Оймяконе состоялся обряд «Аар Айылҕаҕа Ытык Алгыс» хранителя холода Чысхаана.

На Полюсе холода в Оймяконском районе в селе Томтор у священной горы Эбэ Хайа (Бабушка-гора) в последний день ноября хранитель холода Чысхаан провёл обряд алгыс, благословив мир на гармонию тепла и холода, вечный круговорот жизни на земле.

Обряд Чысхаана — традиционное значимое мероприятие, которое проходит в рамках зимнего республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Благословляя круговорот жизни, тепла и холода Чысхаан насылает живительный холод для благополучия нашей планеты, утверждая активное долголетие людям, даря здоровое потомство семьям, плодородие полям и лесам, чистоту водным просторам, укрепляя мир и единство всего живого на планете.

Устами хранителя холода прозвучали заветные слова обряда алгыс на Полюсе холода: «Да воцарится на время зима и холод, пусть будет тверд духом и телом человек. Пусть начнется шествие Зимы по всей планете Земля, неся ценности солидарности, взаимопомощи, добра и красоты!»

В сакральном действии, несмотря на 49-градусный мороз, приняли участие молодежь, старшеклассники Томторской средней школы и общественные организации клубных формирований сёл Томтор, Сордоннох и Ючюгей.

Напомним, 1 декабря на главной площади столицы республики символ оймяконского холода Чысхаан вручил главному российскому Деду Морозу.

Фото: Видео Аксиньи Сивцевой, фото Елена Потоцкая
Источник: Елена Потоцкая Вступай в группу Whatsapp 1 0 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ярмарка местных производителей открылась в Якутске Более 60 детей примут участие в первенстве по фигурному катанию в Якутске Сегодня в Якутске зажгут первую новогоднюю ёлку России Новогодняя выставка «Сделано в Якутии» состоится в Якутске Первый в мире центр строганины и северные деликатесы: стартовал IX фестиваль «Вкус Якутии» КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Зима начинается с Якутии Полюс холода Чысхаан ВСЕ НОВОСТИ 11:07 Сбер снизил комиссию за эквайринг для новых клиентов до 1% 11:06 Якутянин «инвестировал» мошенникам более одного миллиона рублей 10:59 Якутские школьники собрали 20 тонн макулатуры 10:56 Делегация АЛРОСА приняла участие в ИТ-форуме «Цифровой алмаз» 10:42 Часть средств с продажи билетов на оперу «Ньургун Боотур» направят на поддержку участников СВО 10:22 График отключений света, воды и газа в Якутске 2 декабря 10:18 В Якутии возбуждены уголовные дела за перевозку пассажиров через несанкционированную переправу 10:11 Холодную воду отключили в Якутске по ряду адресов из-за срочных работ 09:41 График ограничений электроснабжения в районах Якутии со 2 по 14 декабря 09:31 На Полюсе холода в Якутии провели сакральное действо 09:21 В Якутии за сутки коронавирус диагностирован у 77 человек 09:20 1 декабря «Единая Россия» отметила день рождения и поблагодарила волонтеров 08:42 Энергетики восстановили электроснабжение в Пригородном и на Покровском тракте Якутска 08:20 Якутия стала самым креативным регионом России 07:30 Этот день в календаре. 2 декабря ДАЛЕЕ ТОП-10 НОВОСТЕЙ 1. За достижения в учёбе школьники Якутска получат стипендии 2. В Якутске зажглись огни первой новогодней ёлки страны 3. Скорпионы, Водолеи и Раки: какие знаки зодиака преобладают среди известных якутян 4. Отличная вода в минус 33: якутские моржи открыли сезон заплывов 5. Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара в Якутске 6. Соединяя берега суровой Лены: как в Якутии развивались перевозки на воздушных подушках 7. Повышение тарифов ЖКУ, открытость госорганов, налоговый учет: законы, вступающие в силу в декабре 8. В Якутии приняли закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием детей 9. Звучащий космос: специальный проект, посвященный Дню хомуса 10. Хроника СВО за 29 ноября: ВСУ сбросили мины на ДНР, Кремль назвал условие переговоров с Украиной Источник © ysia.ru Ссылка: https://ysia.ru/v-yakutii-na-polyuse-holoda-proveli-sakralnoe-dejstvo/

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