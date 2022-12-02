На Полюсе холода провели сакральное действо

Обряд Чысхаана — традиционное мероприятие, которое проходит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии»

В Оймяконе состоялся обряд «Аар Айылҕаҕа Ытык Алгыс» хранителя холода Чысхаана.

На Полюсе холода в Оймяконском районе в селе Томтор у священной горы Эбэ Хайа (Бабушка-гора) в последний день ноября хранитель холода Чысхаан провёл обряд алгыс, благословив мир на гармонию тепла и холода, вечный круговорот жизни на земле.

Обряд Чысхаана — традиционное значимое мероприятие, которое проходит в рамках зимнего республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Благословляя круговорот жизни, тепла и холода Чысхаан насылает живительный холод для благополучия нашей планеты, утверждая активное долголетие людям, даря здоровое потомство семьям, плодородие полям и лесам, чистоту водным просторам, укрепляя мир и единство всего живого на планете.

Устами хранителя холода прозвучали заветные слова обряда алгыс на Полюсе холода: «Да воцарится на время зима и холод, пусть будет тверд духом и телом человек. Пусть начнется шествие Зимы по всей планете Земля, неся ценности солидарности, взаимопомощи, добра и красоты!»

В сакральном действии, несмотря на 49-градусный мороз, приняли участие молодежь, старшеклассники Томторской средней школы и общественные организации клубных формирований сёл Томтор, Сордоннох и Ючюгей.

Напомним, 1 декабря на главной площади столицы республики символ оймяконского холода Чысхаан вручил главному российскому Деду Морозу.