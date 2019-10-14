На Полюсе холода открыли новую котельную

11 октября в якутском селе Оймякон специалисты Теплоэнергосервиса (дочернего общества Якутскэнерго, входит в Группу РусГидро) ввели в эксплуатацию современную модульную котельную МКУ – 7,5 МВт «Илгэ».

Новый объект теплогенерации заменил две изношенные малоэффективные котельные 1991 года постройки и обеспечит бесперебойное теплоснабжение села Оймякон, где проживают более 500 человек. Одновременно со строительством котельной было проложено более 2 км тепловых сетей, магистральные коллекторы которых выполнены из труб в пенополиуретановой изоляции, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.

Для того, чтобы обеспечить всех жителей Оймякона надежным теплом уже в нынешнем отопительном сезоне, все необходимые для строительства материалы и котловое оборудование теплоэнергетики завезли автозимником. В апреле строители приступили к отсыпке площадки и не останавливали работы ни на один день.

Старая изношенная котельная

Пуск котельной «Илгэ» прошел в торжественной обстановке, в мероприятии приняли участие руководство Оймяконского района, села Оймякон, Теплоэнергосервиса, ООО «Теплоэнергострой» и представители министерства ЖКХ, а также старейшины и жители Полюса холода. Право перерезать красную ленточку получила и Аида Сукулова, учащаяся 11 класса сельской школы и победительница конкурса на лучшее название котельной. За название «Илгэ» (фольк. — дар богов, дающий силу, богатство, обволакивающий теплом) директор Оймяконского филиала Теплоэнергосервиса Александр Кислер вручил Аиде диплом и ценный подарок.

Александр Кислер вручил Аиде ценный приз и диплом

«Наконец то сбылась долгожданная мечта всех жителей Оймякона! Новая котельная «Илгэ» позволила подключить к централизованному отоплению всех желающих жителей нашего села — одного из самых холодных мест на земле», – подчеркнул глава наслега Павел Васильев.

Как сообщил генеральный директор Теплоэнергосервиса Илья Горбунов, строительство котельной и теплосетей проводилось за счет средств инвестиционной программы Теплоэнергосервиса, финансовая составляющая проекта – более 90 млн рублей. Новый ресурсоснабжающий объект обеспечивает бесперебойное теплоснабжение при минимальных затратах на обслуживание оборудования.