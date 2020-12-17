На Полюс холода добрался он!

17 декабря заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников в режиме видеоконференцсвязи дал старт запуску волоконно-оптической линии связи на Полюсе холода – в селе Оймякон Оймяконского улуса.

Строительство ВОЛС до Полюса холода – села Оймякон было начато в этом году от села Томтор, компания проложила 38 км оптики. Сегодня уже проводится подключение жителей села и административных объектов к высокоскоростному интернету, в первом квартале следующего года планируется модернизация услуг сотовой связи до стандарта 4G. В 2021 году ожидается подключение к ВОЛС села Терют, что обеспечит 100% покрытие района высокоскоростным интернетом.

В своём выступлении вице-премьер отметил, что пять лет назад между правительством республики, правительством Магаданской области и ООО «НПО «Импульс» подписано соглашение о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи на участке «Якутск-Магадан».

«Строительство волоконно-оптической линии связи имеет огромное значение в повышении качества жизни якутян. Компания «Импульс» за счёт собственных инвестиционных средств выполняет строительство ВОЛС вдоль магистральной линии связи на участке «Якутск — Магадан», которая охватила обширную территорию Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского районов Якутии. В Оймяконском районе за эти 5 лет проложено более 600 км магистрального кабеля, подключены 11 населённых пунктов, из них шесть – в текущем 2020 году», — резюмировал Сергей Местников. От имени правительства республики он поблагодарил ООО «НПО «Импульс» за проведённую работу и инициативу по строительству ВОЛС до Момского и Верхнеколымского районов.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолий Семёнов озвучил, что ровно год назад по обращению жителей Оймякона главой Якутии Айсеном Николаевым было дано персональное поручение о запуске ВОЛС на Полюсе холода. «Искренне благодарю руководство компании «Импульс» за решение данной задачи в срок, — сказал он. – Теперь в Оймяконе – туристической мекке Якутии – появился быстрый интернет».

Генеральный директор ООО «НПО «Импульс» Пётр Смирнов сообщил, что в настоящий момент на этой ВОЛС оказывается услуга с возможной пропускной способностью 40 гигабит в секунду, но уже сегодня смонтировано и готово к запуску оборудование, которое позволит организовать передачу данных со скоростью 100 гигабит в секунду. «В 2019 году мы приступили к реализации проекта по строительству линии связи, которая прошла вдоль старого Колымского тракта и соединила Республику Саха (Якутия) с Магаданской областью, образовав тем самым большое оптическое кольцо. Вот к этой линии были подключены сёла Томтор, Куйдусун, Орто Балаган и другие», — сказал Пётр Смирнов.

В рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи на территории Момского и Верхнеколымского улусов Республики Саха (Якутия). Документ подписали заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей Местников, советник по вопросам стратегического планирования и управления проектами ООО «НПО «Импульс» Георгий Тирон, глава Верхнеколымского района Анастасия Яхонтова и первый заместитель главы Момского района Владислав Корякин.