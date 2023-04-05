На полигоне в Якутске проходят испытания российские автомобили Лада

В Якутске на полигоне Северо-Восточного федерального университета приступили к испытаниям отечественных легковых автомобилей «Lada». Проверку снегом и льдом проходят российские комплектующие, пришедшие на замену импортным. Корреспондент ЯСИА побывала на испытаниях.

В Якутск из Тольятти, где базируется «АвтоВАЗ», привезли семь автомобилей. Тестируют модели Granta, Niva Legend и Niva Travel. Основной упор компания делает на импортозамещении комплектующих. Сейчас производитель легковых автомобилей сотрудничает с российским поставщиком.

«Как только начались санкционные действия, мы остановили работу завода на три месяца. Благодаря быстрой работе и переходу на российского поставщика мы смогли запустить производство автомобилей. Работа по импортозамещению ещё продолжается», — рассказал руководитель проекта, представитель компании «АвтоВАЗ» Сергей Мохнаткин.

Сейчас новые комплектующие подлежат испытанию в летних и зимних условиях на соответствие техническим требованиям.

«К любому автомобилю задаются первоначальные целевые требования. В Якутске мы проводим испытания на зимней дороге именно в период, когда в европейской части России погодные условия уже не позволяют этого сделать. Для нас особенно благоприятный период — март-апрель. Проверка будет проходить десять дней. В случае положительного результата и летних, и зимних испытаний будет приёмка данной системы для комплектации автомобилей, которая пойдёт в итоге в серию», — отметил Сергей Мохнаткин.